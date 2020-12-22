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Доверие потребителей к экономике ФРГ в январе упало лучше прогноза
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Индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе упал до минус 7,3 пункта с пересмотренного уровня декабря в минус 6,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk... ПРАЙМ, 22.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе упал до минус 7,3 пункта с пересмотренного уровня декабря в минус 6,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до минус 8,8 пункта. Показатель декабря был пересмотрен до минус 6,8 пункта с минус 6,7 пункта.
"В Германии наблюдается резкий рост случаев заражения (коронавирусом — ред.) во время второй волны, система здравоохранения находится под угрозой перегрузки. Принятые в ноябре меры небольших ограничений не принесли ожидаемого снижения новых случаев заражения. В результате неизбежны более строгие меры, а это приводит к еще большей неопределенности. Эта неопределенность также объясняет нестабильность потребительского доверия, а также рост склонности к сбережениям в этом месяце", — говорится в релизе.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в декабре вырос до 4,4 пункта с минус 0,2 пункта в ноябре. Индекс ожидания роста заработных плат в декабре упал до 3,6 пункта с 4,6 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" выросла до 36,6 пункта с 30,5 пункта в ноябре.