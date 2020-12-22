МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий создание публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был разработан "в целях повышения эффективности государственных капитальных вложений при осуществлении функций государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства гражданского назначения, финансируемых за счет средств бюджета".

Закон при этом не распространяется на правоотношения, связанные с капитальными вложениями в объекты транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, внешнеполитической деятельности, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры "Роскосмоса". В задачи госзаказчика не входит обеспечение жильем военнослужащих, а также мероприятия по обеспечению жильем лиц, сведения о которых составляют гостайну.

В законе уточняется, что учредителем единого заказчика является Российская Федерация, а функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации осуществляет правительство РФ или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти.

Высшим органом управления единого заказчика станет наблюдательный совет, в компетенцию которого входит утверждение программы деятельности. Единый заказчик будет действовать на основании стратегии развития и программы на текущий год и на определяемый набсоветом плановый период (не менее двух лет).

Основной целью создания единого заказчика является выполнение им функций госзаказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые находятся в государственной собственности, включенных в программу деятельности единого заказчика. При этом виды объектов, которые могут быть включены в программу деятельности, определяются правительством РФ.

В законе есть положения, касающиеся наделения единого заказчика имуществом. Уточнятся, что имущество, ранее находившееся у реорганизуемых федеральных государственных учреждений на правах оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования, считается переданным единому заказчику в безвозмездное пользование.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Минстрою шести дирекций по развитию, строительству, реконструкции и капремонту, находившихся в ведении Минкультуры, Минздрава, Минспорта, Минобрнауки, а также Федеральной налоговой службы. При этом Минстрой разработал законопроект и предложил создание единого государственного заказчика в строительстве в форме публично-правовой компании, которая появится не позже 1 января ‎2021 года.