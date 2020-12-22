МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 88,6 пункта с пересмотренного показателя ноября в 92,9 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Рост ВВП США в третьем квартале стал рекордным за 70 лет

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 97 пунктов с первоначального значения ноября в 96,1 пункта.

"В декабре потребители оценили текущие условия резко ухудшившейся ситуации, поскольку возобновление распространения COVID-19 по-прежнему мешает доверию. В результате намерения потребителей в отношении отпуска, которые заметно улучшились в октябре, снизились. С другой стороны, поскольку потребители продолжают сидеть дома, намерения покупать бытовую технику возросли. В целом, похоже, что в четвертом квартале рост еще больше замедлился, и потребители не ожидают, что экономика получит какой-либо значительный импульс в начале 2021 года", — приводятся в релизе слова старшего директора по экономическим показателям The Conference Board Линн Франко (Lynn Franco).

Индекс экономических ожиданий в США в декабре при этом вырос до 87,5 пункта с пересмотренного показателя ноября в 84,3 пункта. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 89,5 пункта. Индекс экономических условий в отчетном месяце упал до 90,3 пункта со значения ноября в 105,9 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.