БЕРЛИН, 22 дек — ПРАЙМ. Агентство DPA со ссылкой на МИД ФРГ сообщило, что Россия ввела запрет на въезд представителям правительственного аппарата Германии в связи с ранее принятыми санкциями по инциденту с Алексеем Навальным.

"В ответ на санкции, введенные ЕС за "отравление" активиста российской оппозиции Алексея Навального, Россия ввела запрет на въезд представителям правительственного аппарата Германии", — сообщило агентство со ссылкой на информацию, полученную временным поверенным посольства Германии в Москве Беате Гжески в сегодняшней беседе в МИД России. Посол России прокомментировал новые санкции США

"Имена затронутых лиц не были сообщены. О санкциях они узнают только при въезде в Россию", — пишет агентство.

Гжески, а также посол Франции Пьер Леви и представитель посольства Швеции были вызваны во вторник в здание МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Навального и санкциями ЕС против Москвы. Как позже заявил российский МИД, Москва будет отвечать на недружественные шаги западных стран и считает категорически неприемлемым принятие Евросоюзом санкций в отношении россиян под предлогом их якобы причастности к инциденту с Навальным. В качестве реакции будет расширен "черный список" граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию, туда войдут причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности. Информация об этом доведена до дипломатов, заявили в ведомстве.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Кремль назвал лучший ответ на санкции против "Северного потока - 2"

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.