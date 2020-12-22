АНКАРА, 22 дек — ПРАЙМ. Турецкое судно Oruc Reis продолжит сейсмическую разведку в Восточном Средиземноморье в районе греческого острова Кастелоризо до 15 июня 2021 года, сообщает управление океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил Турции. США ввели санкции против Турции "в связи с Россией"

Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex). В сообщении говорится, что Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan.

Начиная с августа, Турция выпускала международные оповещения Navtex о том, что Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan в спорном районе шельфа в Восточном Средиземноморье. Работы неоднократно продлевались, в последний раз до 29 ноября.

МИД Греции заявлял, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего в 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо. Турция заявляла, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.

Сейсмические исследования, которые проводятся Турцией в этом районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, стали причиной резкого обострения отношений между Афинами и Анкарой. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей исключительной экономической зоной. Украину добьют. Турция ждет момента для захвата рынка страны

Евросоюз осудил действия Турции в Восточном Средиземноморье, ряд стран-членов настаивают на введении против Анкары санкций.

В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года.