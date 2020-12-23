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2020
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Доходы населения США в ноябре снизились хуже прогноза
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Доходы населения в США в ноябре снизились на 1,1% по сравнению с октябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. В то же время потребительские расходы... ПРАЙМ, 23.12.2020
доходы населения, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Доходы населения в США в ноябре снизились на 1,1% по сравнению с октябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 0,4% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 0,3%, а расходов — на 0,2%.