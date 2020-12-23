МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Доходы населения в США в ноябре снизились на 1,1% по сравнению с октябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 0,4% в месячном выражении. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 0,3%, а расходов — на 0,2%.