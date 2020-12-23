МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что рост инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличение неэнергетического экспорта и повышение производительности труда позволят российской экономике выйти на темпы роста ВВП не ниже 3%.

Президент РФ Владимир Путин в июле текущего года подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к этому сроку, значится и задача обеспечить темпы роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.

По словам Белоусова, эта задача имеет весьма амбициозный характер, поскольку за последние 8 лет — с 2013 года — России ни разу не удалось выйти на такие темпы роста. Он напомнил, что максимум был зафиксирован в 2018 году, когда ВВП вырос на 2,5%, а средний темп роста (даже без учета спада экономики в 2015 году) — составил 1,4%. Вице-премьер Белоусов объяснил ускорение роста цен

"Причина — в действии системных факторов, прежде всего, в низкой инвестиционной активности и низкой динамике производительности труда, сдерживающей рост реальной заработной платы, доходов и потребления граждан", — сказал Белоусов, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как отметил первый вице-премьер, для достижения этой цели необходимо обновить модель экономики и преодолеть структурные изъяны. "Как мы собираемся этого достичь? В чем состоит стратегия? Краткий ответ — в том, чтобы задействовать те факторы, где имеются существенные резервы для ускорения. Речь идет, прежде всего, об инвестициях, малом предпринимательстве, несырьевом экспорте и производительности труда", — добавил он.

Белоусов сообщил, что среднегодовой темп прироста инвестиций в 2022-2024 годах должен составить не менее 5,3%. Что касается численности занятых в МСП, то к 2024 году она должна вырасти до 23 миллионов, а несырьевой неэнергетический экспорт — увеличиться до 2024 года на 22%.