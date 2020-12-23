МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Доходы населения в США в ноябре снизились на 1,1% по сравнению с октябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 0,4% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 0,3%, а расходов — на 0,2%.

При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за октябрь. Так, доходы населения в октябре снизились на 0,6% в месячном исчислении, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Оценка расходов также была пересмотрена — до роста на 0,3% с роста на 0,5%. Доходы населения США в ноябре снизились хуже прогноза

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились на 1,2% по сравнению с октябрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, сократились на 1,3%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.