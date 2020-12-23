Доходы населения США в ноябре снизились хуже прогноза
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Доходы населения в США в ноябре снизились на 1,1% по сравнению с октябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 0,4% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 0,3%, а расходов — на 0,2%.
При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за октябрь. Так, доходы населения в октябре снизились на 0,6% в месячном исчислении, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Оценка расходов также была пересмотрена — до роста на 0,3% с роста на 0,5%.
Кроме того, располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились на 1,2% по сравнению с октябрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, сократились на 1,3%.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.
https://1prime.ru/state_regulation/20201223/832663812.html