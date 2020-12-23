МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России.

В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. По мнению политика, рассчитывать МРОТ надо на семью с двумя-тремя детьми.

"Что касается МРОТ, то, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ (прожиточному минимуму — ред.), это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того — зафиксировали это в основном законе страны. Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи", — ответил Путин.