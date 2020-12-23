МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Количество активных частных инвесторов на Мосбирже за год выросло в четыре раза — до 1,3 миллиона человек, сообщил на встрече с журналистами председатель правления биржи Юрий Денисов. Инвесторы нашли альтернативу банковским вкладам

"В ноябре очень активными были клиенты – физические лица по мере большего понимания рынка активно ведут транзакции. На текущий момент у нас активных клиентов 1,3 миллиона человек – это тех, кто делает сделку хотя бы один раз в месяц. Их количество выросло за год в четыре раза. Это говорит о том, что происходит не только открытие, но наполнение счетов, физлица осознанно принимают решение и активно торгуют на этом рынке", — сказал он.

"Если мы отмотаем больше чем на два года назад, то к активным счетам относился почти каждый десятый, а сейчас мы говорим про 15% активных счетов. Общее количество (частных инвесторов – ред.) удвоилось год к году", — в свою очередь указал финансовый директор биржи Максим Лапин.

Денисов также отметил, что с начала 2020 года на биржу пришли рекордные 4,7 миллиона новых частных инвесторов, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы, а их общее количество достигло 8,5 миллиона человек; с начала запуска индивидуальных инвестсчетов (ИИСов) их открыли 3,4 миллиона человек, в том числе в 2020 году открыто 1,7 миллиона ИИСов.

Читайте также:

Сбербанк дал совет начинающим инвесторам