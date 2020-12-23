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Путин: в вопросах приватизации власти действуют очень аккуратно
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Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах приватизации власти РФ действуют очень аккуратно. "По поводу приватизации, мы действуем очень аккуратно. Я понимаю ваши... ПРАЙМ, 23.12.2020
приватизация, госсовет, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах приватизации власти РФ действуют очень аккуратно.
"По поводу приватизации, мы действуем очень аккуратно. Я понимаю ваши озабоченности и отчасти их даже разделяю. Это нужно делать только тогда и там, где результаты этих приватизационных процессов приносят значимый, понятный вклад в развитие в соответствующую отрасль. Мы так и делаем, мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", — сказал Путин в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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