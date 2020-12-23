МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Урожай зерна в России в 2020 году увеличился на 9,8% к прошлому году и составил 133,03 миллиона тонн в чистом весе, валовый сбор пшеницы вырос на 15,3% — до 85,873 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.

Таким образом, Россия в текущем году получила второй по величине урожай зерна и пшеницы в истории. Более высокий урожай был собран в 2017 году: валовый сбор зерна тогда составил 135,539 миллиона тонн, пшеницы — 86,003 миллиона тонн. В России хотят ликвидировать "серые" схемы оборота зерна

Сбор ржи в РФ в 2020 году увеличился в 1,7 раза (на 66,2%) по сравнению с прошлым годом и составил 2,374 миллиона тонн. Урожай ячменя вырос на 2,2% — до 20,936 миллиона тонн, кукурузы — снизился на 5,6% — до 13,475 миллиона тонн, овса — на 6,6%, до 4,132 миллиона тонн.

Валовый сбор риса повысился на 3,9% — до рекордных 1,141 миллиона тонн, гречихи — на 13,7%, до 893 тысяч тонн. Сбор семян подсолнечника сократился на 13,7% и составил 13,278 миллиона тонн, соевых бобов — на 1,8%, до 4,283 миллиона тонн.

Сбор рапса вырос на 24,9% — до также рекордных 2,573 миллиона тонн.

Урожай сахарной свеклы упал в 1,7 раза, составив 32,395 миллиона тонн в чистом весе в текущем году. Валовый сбор картофеля уменьшился на 11,3% — до 19,577 миллиона тонн, овощей — на 2,3%, до 13,777 миллиона тонн, урожай плодов и ягод повысился на 2,2% и составил 3,577 миллиона тонн.

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