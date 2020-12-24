МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. С наступлением пандемии правительство взялось за повышение налогов для богатых россиян. Ими оказались те, у кого зарплата больше 417 000 рублей в месяц, инвесторы и граждане, хранящие больше 1 млн рублей на депозитах в банках. Таким образом, большинства россиян изменения не коснутся. Эксперты предрекли новые изменения налогов в России

Прогрессивная шкала НДФЛ была принята с прицелом на "социальную справедливость", а повышение налога по банковским процентам связано с "коронавирусными" изменениями в законодательстве.

Так как разрыв между богатыми и бедными в России продолжает увеличиваться, в особенности с наступлением очередного затяжного кризиса, данные меры жизненно необходимы для экономики России, считают опрошенные "Прайм" эксперты. При этом большинство россиян их даже не заметит.

Новые ставки НДФЛ будут применяться только к доходам, полученным после 1 января 2021 года. Для тех налогоплательщиков, чей доход за год составляет менее 5 млн рублей, ставка останется прежней — 13%. Те, чьи доходы за 12 месяцев превысили порог, должны будут заплатить 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) плюс 15% с суммы, на которую доход превысил величину в 5 млн рублей.

В расчет дохода включается почти все: оплата труда, дивиденды, купонный доход по облигациям и доходы из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и другие. Нововведение не будет касаться операций с недвижимостью — по доходам от ее продажи или от стоимости недвижимости, полученной в дар, будет по-прежнему действовать ставка 13%.

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В первую очередь, налоговые нововведения коснутся инвестирующих, в основном в российские банки и компании, а также налогоплательщиков, которые участвуют в иностранных компаниях, считает юрист BGP Litigation Анастасия Варсеева. Россиянам рассказали, кто не будет платить налог по вкладам

С 1 января доходы от вкладов в банках облагаются НДФЛ по ставке 13%. Ранее проценты по вкладам облагались НДФЛ, если ставка превышает ставку ЦБ плюс пять процентных пунктов — по вкладам в рублях, и свыше 9 процентов — по вкладам в иностранной валюте.

"Учитывая, что сейчас проценты по вкладам в среднем не превышают 6 процентов, то граждане крайне редко платили НДФЛ со своих процентов по вкладам в банках. С 2021 года проценты по всем вкладам облагаются НДФЛ, если они превысят сумму, рассчитанную по формуле: 1 000 000 рублей, умноженный на ставку ЦБ", — поясняет руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Депозиты, которые превышают 1 млн рублей, попадают под налогообложение. К ним также применяется новая ставка 15%, если доходы превышают 5 млн рублей.

В 2020 году интерес граждан к получению пассивного дохода с помощью инвестиций существенно вырос — было открыто рекордное количество инвестиционных счетов. "Из-за ввода НДФЛ на проценты по вкладам населению становится менее выгодно использовать инструменты на фондовом рынке и рынке вкладов", — считает финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

По мнению Варсеевой, налоговые изменения негативно скажутся на желании физических лиц инвестировать именно в российские банки, открывать там депозиты, а также покупать ценные бумаги, эмитентом которых являются российские компании и само государство.

"И это означает лишь одно — теперь тенденция по инвестированию за рубеж будет лишь набирать обороты", — добавляет Варсеева.

КОГО НАЛОГИ НЕ КОСНУТСЯ

Позитивным моментом является фиксированный налог с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в размере 5 млн рублей, однако, это выгодно лишь компаниям и группам компаний, которые постоянно в большой прибыли, считает она.

"Полученные таким образом дополнительные бюджетные доходы будут направлены на лечение детей, страдающих тяжкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации", — отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев. Два богатейших человека планеты хотят платить меньше налогов

По его словам, для подавляющего большинства россиян налоговые изменения в наступающем году останутся незамеченными. "Для них не будет ни повышения, ни снижения налогового бремени. За исключением нескольких моментов, которые касаются изменения порядка администрирования транспортного и земельного налогов". — отмечает юрист.

При этом эксперты уверяют, что порядок взыскания налогов практически не изменится. Исключение составят лишь налогоплательщики-физлица, которых ждет обновление формы декларации по налогу на имущество. Кроме того, отменяется декларирование транспортного и земельного налогов. Вводится новая обязанность самостоятельно сообщать в свою налоговую инспекцию по месту жительства об объектах налогообложения транспортным и земельным налогами, если они не прислали налоговое уведомление, заключил Соловьев.