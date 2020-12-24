МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Планируемые объемы процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств ОМС пока не покрывают потребность населения в этой услуге, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки. Путин подписал закон о реформе системы ОМС

"Количество планируемых циклов ЭКО и объем соответствующего финансового обеспечения недостаточны. На 1 июля 2020 года в 76 регионах в листе ожидания находилось 24 767 пациентов. В отдельных субъектах РФ сроки ожидания ЭКО достигают 18 месяцев", — отметила зампред СП Галина Изотова.

При этом по итогам 2019 года запланированные показатели по объемам ЭКО и расходам на оказание данной услуги были даже перевыполнены. "Так, объем израсходованных средств составил 9,9 миллиарда рублей или 103,3% от предусмотренного базовой программой ОМС, выполнено 79 тысяч 566 циклов ЭКО — 113,7% от плана, который предусматривал не менее 70 тысяч циклов. В целом на учет по беременности по ЭКО встало 31,92% женщин из тех, кто получил медпомощь. Это на 1,92 процентного пункта выше рекомендуемого Минздравом показателя", — указывается в сообщении.

Однако детальный анализ выявил в ряде регионов значительное отклонение от плана. Так, в 18 регионах при невыполненных объемах медпомощи средства были израсходованы в полном объеме. В 11 субъектах обратная картина – план по объемам медпомощи перевыполнен, а средства использованы не полностью. "Это свидетельствует о том, что утверждение объемов ЭКО и соответствующего финансового обеспечения этих мероприятий в территориальных программах производится без учета реальных потребностей", — пояснила Изотова.

Проверка выявила и другие нормативные пробелы. Так, программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи не обязывает регионы устанавливать в своих территориальных программах сроки ожидания ЭКО. В результате в разных регионах они могут варьироваться от одного месяца до полутора лет. Недостаточно урегулирован и механизм распределения объемов помощи между медорганизациями.

Также в ходе анализа СП обратила внимание на низкие темпы выполнения показателей по ЭКО, установленные на 2020 год. Так, по оперативным данным ФОМС, за 9 месяцев выполнено 47 629 циклов ЭКО, что составляет 66,2% от плана на 2020 год и 86% от аналогичного показателя прошлого года. В результате есть риски недостижения по итогам года показателей нацпроекта "Демография".

Минздрав и ФОМС с выводами СП согласны и обещают учесть их в дальнейшей работе, добавляется в сообщении.

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