МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса, который, как предполагается, распространяется сейчас в Южной Африке. Об этом на брифинге для прессы заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Биолог рассказала, как лечение COVID провоцирует появление новых штаммов

По его словам, медики во вторник выявили двух человек, которые заразились вирусом после контакта с лицами, прибывшими из Южной Африки. Одного обнаружили в Лондоне, другого — на северо-западе Англии.

"Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще более заразен и, по-видимому, мутировал дальше, чем новый вариант, обнаруженный в Великобритании", — сказал Хэнкок.

Хэнкок сказал, что два человека, у которых нашли новый штамм, находятся на карантине, добавив, что другие прибывшие из ЮАР и те, кто с ними контактировал, обязаны принять аналогичные меры предосторожности.

"Каждый житель Великобритании, кто был в Южной Африке в последние две недели, и каждый, кто находится в тесном контакте с кем-то, кто был в Южной Африке в последние две недели, должен немедленно уйти на карантин", — сказал министр.

Эти меры будут действовать, пока новый вариант исследуется в лаборатории в Портон-Дауне. Там уже ведутся работы по исследованию британского штамма B117.

Южноафриканский вариант коронавируса появился после первой волны заражения в заливе Нельсона Манделы на побережье Восточной Капской провинции. Спустя несколько недель он стал доминирующим штаммом в регионе.

В начале прошлой недели в Британии сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке страны. Этот тип инфекции оказался на 70 процентов более заразным. При этом специалисты не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.

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