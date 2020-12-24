МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России в целом достойно прошло сложный год, в таких экстраординарных условиях, как эпидемия коронавируса, с которой столкнулась страна, сразу становится видно, кто на что способен, заявил президент РФ Владимир Путин. Роспотребнадзор напомнил о сроках и правилах хранения салатов

"Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч, десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем с вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно", — заявил Путин на встрече с кабмином в четверг.

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