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Путин дал оценку работе правительства за год
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Правительство России в целом достойно прошло сложный год, в таких экстраординарных условиях, как эпидемия коронавируса, с которой столкнулась страна, сразу становится видно, кто... ПРАЙМ, 24.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России в целом достойно прошло сложный год, в таких экстраординарных условиях, как эпидемия коронавируса, с которой столкнулась страна, сразу становится видно, кто на что способен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч, десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем с вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных, нештатных ситуациях сразу становится видно — думаю, что все вы со мной согласитесь — становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно", — заявил Путин на встрече с кабмином в четверг.
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