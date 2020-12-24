Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 17%
АНКАРА, 24 дек — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение увеличить ключевую ставку до 17% с 15% годовых, сообщает регулятор.
"Совет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на 2 процентных пункта, до 17%", — говорится в сообщении.
Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший ключевую ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле прошлого года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось постепенное понижение ставки.
Однако 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. Это решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего президент Турции Тайип Эрдоган заменил глав Центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала расти. Поддержали этот рост последующие новости по перемирию в Нагорном Карабахе.
ЛИРА ДОРОЖАЕТ
Курс турецкой лиры растет в четверг по отношению к доллару и достигает максимума с 20 ноября на фоне решения центробанка страны повысить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.40 мск курс доллара снижался до 7,5774 лиры за доллар с 7,6361 лиры на предыдущем закрытии. Минутами ранее показатель достигал 7,557 лиры, что является максимальным значением турецкой валюты в паре с американской с 20 ноября.
Рост курса лиры отмечается после того, как центробанк Турции принял в четверг решение увеличить ключевую ставку до 17% с 15% годовых. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали ее повышения до 16,5%.
Это уже второе подряд повышение ставки регулятором Турции. Так, на предыдущем заседании 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% с прежних 10,25%. Это решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего президент Турции Тайип Эрдоган заменил глав Центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала расти. Поддержали этот рост последующие новости по перемирию в Нагорном Карабахе.
https://1prime.ru/state_regulation/20201224/832670216.html