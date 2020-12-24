АНКАРА, 24 дек — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение увеличить ключевую ставку до 17% с 15% годовых, сообщает регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на 2 процентных пункта, до 17%", — говорится в сообщении.

Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший ключевую ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле прошлого года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось постепенное понижение ставки. Турция отложила введение налога на проживание в отелях до 2022 года

Однако 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. Это решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего президент Турции Тайип Эрдоган заменил глав Центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала расти. Поддержали этот рост последующие новости по перемирию в Нагорном Карабахе.

ЛИРА ДОРОЖАЕТ

Курс турецкой лиры растет в четверг по отношению к доллару и достигает максимума с 20 ноября на фоне решения центробанка страны повысить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.40 мск курс доллара снижался до 7,5774 лиры за доллар с 7,6361 лиры на предыдущем закрытии. Минутами ранее показатель достигал 7,557 лиры, что является максимальным значением турецкой валюты в паре с американской с 20 ноября.

Рост курса лиры отмечается после того, как центробанк Турции принял в четверг решение увеличить ключевую ставку до 17% с 15% годовых. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали ее повышения до 16,5%. Ниже закупки. Какие продукты могут резко подешеветь

Это уже второе подряд повышение ставки регулятором Турции. Так, на предыдущем заседании 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% с прежних 10,25%. Это решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего президент Турции Тайип Эрдоган заменил глав Центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала расти. Поддержали этот рост последующие новости по перемирию в Нагорном Карабахе.