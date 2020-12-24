МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении торгового соглашения по Brexit.

"Сделка достигнута", — написал он в Twitter.

Соглашение, состоящее из 2 тысяч страниц, должен ратифицировать парламент.

Вероятность "развода" без соглашения была крайне велика, выход без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле — на 4,9%.

Ранее переговорщики Великобритании и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на официальные источники.

Помимо этого, СМИ передали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром. Позже агентство Рейтер сообщило, что Великобритания в последние 48 часов пошла на значительные уступки в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.