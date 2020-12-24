МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обяжет бюджетные учреждения столицы сделать 31 декабря выходным.

"Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждений и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31-го числа сделали для горожан выходным днем", — заявил Собянин в эфире канала "Россия 24". Названа стоимость аренды коттеджа в Подмосковье на новогодние праздники

Ранее власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы, заявили в пресс-службе областного правительства.

В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее.

"Двадцать четвертого декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы", — говорится в сообщении.

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