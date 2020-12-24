БРЮССЕЛЬ, 24 дек — ПРАЙМ. Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Первым об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон. По мнению экспертов, несмотря на достижение договоренностей, политическая борьба вокруг соглашения о партнерстве Британии и Евросоюза продолжится.

"Сделка достигнута", — написал Джонсон в своем Twitter.

Документ соглашения состоит из 2 тысяч страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев.

Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.

Переговорщики охарактеризовали соглашение всеобъемлющим и выгодным, однако, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, как Брюсселю, так и Лондону, чтобы сделать такой подарок к Рождеству, пришлось пойти на большие уступки. Джонсон заявил о достижении торговой сделки по Brexit

ОСТАЮТСЯ СОЮЗНИКАМИ

Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюссель и Лондон продолжат сотрудничать для достижения общих глобальных целей. "Время перевернуть страницу и посмотреть в будущее… Великобритания остается партнером, которому можно довериться, мы остаемся союзниками. Мы разделяем одинаковые интересы… Европейский союз и Соединенное королевство будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать наши общие глобальные цели", — сказала глава ЕК на пресс-конференции.

По ее словам, Brexit без соглашения сильнее бы ударил по Великобритании, чем по ЕС. "Как мы знали, в любом случае, если бы был жесткий Brexit, это было бы нехорошо для обеих сторон, однако по Великобритании это бы ударило сильнее, чем по Европейскому союзу", — сказала она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это соглашение между Лондоном и Брюсселем стало самым всеобъемлющим.

БЕЗ ПОШЛИН И КВОТ

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил со своей стороны, что соглашение о свободной торговле достигнуто без пошлин и квот. При этом отметил, что несмотря на сделку, в отношениях между ЕС и Великобританией будут изменения, которые повлияют на многих людей и компании.

"Это соглашение о свободной торговле, амбициозное и справедливое, без пошлин и квот", — сказал Барнье на пресс-конференции. Он добавил, что для Евросоюза это соглашение о свободной торговле "нового поколения". Власти призвали магазины Британии запасти еду на случай Brexit без сделки

В частности, соглашение охватывает такие сферы, как энергетика, изменения климата, рыболовство, уточнил Барнье. Также соглашение предусматривает сотрудничество ЕС и Великобритании в науке, инновациях, ядерной безопасности.

"Несмотря на соглашение, будут реальные изменения через несколько дней, с 1 января, которые, как следствие Brexit, повлияют на жизнь многих людей и деятельность компаний. Но мы также построили новое партнерство для будущего", — отметил он.

ВЫГОДА ВСЕЙ ЕВРОПЕ

После заключения сделки британский премьер заявил, что достигнутое соглашение между Евросоюзом и Великобританией принесет выгоду не только жителям этой страны, но и всей Европе. "Эта сделка выгодна не только нам, но и всей Европе", — сказал Джонсон. Экономисты оценили прямое и "побочное" действие Brexit на Россию

Он подчеркнул, что достигнутое торговое соглашение, прежде всего, "привносит ясность". "Это ясность для авиационной отрасли… полиции, пограничных служб, служб безопасности, наших ученых, которые продолжат вести совместную работу и реализовывать совместные проекты", — добавил британский премьер-министр.

По его словам, голосование в парламенте Великобритании по законопроекту о торговом соглашении с Евросоюзом состоится 30 декабря.

ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

Официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона заявил, что правительство Великобритании, заключив торговое соглашение с ЕС, выполнило все обещания, данные народу в ходе референдума по Brexit в 2016 году.

"Все, что было обещано народу Британии во время референдума 2016 года и на всеобщих выборах в прошлом году, выполнено в этой сделке", — говорится в заявлении.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель одной из первых приветствовала торговую сделку Евросоюза с Великобританией, отметив ее "историческую значимость". "Я рада, что переговорщики от Европейского союза и Великобритании пришли к компромиссу по соглашению, и, таким образом, будущие отношения ЕС и Великобритании четко урегулированы. Это имеет историческое значение", — говорится в заявлении Меркель, в котором она также поблагодарила руководство ЕС.

По ее словам, правительство ФРГ намерено "интенсивно изучить" текст соглашения, но властям не нужно будет "начинать с нуля": "Потому что (Евро)комиссия все время глубоко вовлекала страны-члены в переговорный процесс". Поэтому, продолжила канцлер, правительство сможет быстро решить, "может ли Германия поддержать сегодняшний результат переговоров".

Меркель выразила уверенность в "хорошем итоге" переговоров. При этом она информировала, что члены федерального кабинета министров в ходе телефонной конференции 28 декабря в 9.30 (11.30 мск) согласуют немецкую позицию по сделке.

"Этим соглашением мы закладываем фундамент для новой главы в истории наших отношений. Великобритания и за пределами Европейского союза останется важным партнером для Германии и для ЕС", — заключила она. Страны ЕС ограничивают транспортное сообщение с Великобританией

МАКРОН ПОЗАБОТИТСЯ О РЫБАКАХ

Президент Франции Эммануэль Макрон также приветствовал заключение торгового соглашения по Brexit между Евросоюзом с Великобританией, подчеркнув, что оно необходимо для защиты граждан, рыбаков и производителей.

"Соглашение с Великобританией имеет основное значение для защиты наших граждан, рыбаков, производителей. Мы позаботимся об этом. Европа движется вперед и может смотреть в будущее единой, суверенной и сильной", — написал Макрон на своей странице в Twitter.

ШОТЛАНДИИ НЕВЫГОДНО

В свою очередь, первый министр Шотландии Никола Стерджен, комментируя соглашение Брюсселя и Лондона, заявила, что торговая сделка никогда не компенсирует то, что было отнято в результате Brexit.

Она напомнила, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой в большинстве проголосовало против Brexit.

"Никакая сделка никогда не компенсирует то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимой европейской страны", — написала в Twitter Стерджен, ранее неоднократно заявлявшая о необходимости проведения повторного референдума о независимости Шотландии. Курс фунта растет на новости о договоренности между Британией и ЕС

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ПРОДОЛЖИТСЯ

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что, несмотря на достижение договоренностей, политическая борьба вокруг соглашения о партнерстве Великобритании и Евросоюза продолжится.

"Можно сейчас сказать о том, что соглашение неизбежно компромиссное, но нападки могут быть и на ЕС, и на Джонсона с обеих сторон. Могут говорить о том, что и ЕС, и Великобритания пошли на слишком большие уступки. Так что политическая борьба и в странах ЕС, и в Великобритании вокруг соглашения все равно продолжится", — сказала Ананьева РИА Новости.

Она отметила, что достигнутые договоренности пока сложно оценить на предмет подводных камней, поскольку документ состоит из 2 тысяч страниц, однако вопросы прояснятся довольно быстро. Ананьева добавила, что несмотря на проведенную серьезную работу, заключение договоренности не означает, что она одинаково выгодна сторонам.

"Первоочередные проблемы будут решены, пока что будет беспрепятственная торговля. Нужно отталкиваться от того, что было бы, если бы сделки не было — тогда стороны перешли бы на правила ВТО", — сказала она.

ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО МИД России Николая Топорнина, премьер-министр Великобритании под давлением профсоюзов вынужден был отказаться от позиции "жесткого" Brexit и пойти на компромисс с Евросоюзом по проблемным вопросам.

Тот факт, что соглашение было достигнуто в канун Рождества, по словам эксперта, стал неожиданностью, хотя обе стороны были настроены на то, чтобы приложить максимальные усилия для достижения соглашения, но, возможно, прервавшись на рождественские праздники. Въезд в Евросоюз из Британии могут запретить из-за мутации коронавируса

"На британскую сторону, особенно на правительство и лично премьера Джонсона, давили. С одной стороны, на него давили профсоюзы, и хотя к оппозиции Brexit он привык, но тут на него стали давить те, кто в общем-то поддерживал Brexit, — коллективные письма, звонки, кулуарные разговоры депутатов о том, что в такое время жесткий кризис и Brexit просто неуместен", — подчеркнул Топорнин. Совокупность этих факторов привела к тому, что Джонсон стал более "податливым и, в конечном счете, отошел от своих жестких, принципиальных установок и пошел навстречу желаниям ЕС".

"Неожиданное соглашение, можно его расценивать как подарок британцам к Рождеству, которое, если быть откровенными, было больше нужно Британии", — отметил он.

Главным достижением сделки эксперт назвал сохранение зоны свободной торговли и беспошлинных товаров. "Политически Британия вышла из блока, а экономически осталась с ним.

Это в плюс Британии, ее экономике и предпринимателем. Сохранилось гуманитарное пространство — путешествия без ограничений и виз, это большое подспорье", — заключил он.

Вероятность "развода" Брюсселя и Лондона без соглашения была крайне велика, выход без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле — на 4,9%.