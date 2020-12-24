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МТС: рабочий день москвичей на "удаленке" увеличился до 10 часов
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Рабочий день жителей столицы на "удаленке" в среднем увеличился до 10 часов, вместе с тем увеличилось и время сна почти на час, подсчитали аналитики Big Data компании МТС... ПРАЙМ, 24.12.2020
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рабочий день жителей столицы на "удаленке" в среднем увеличился до 10 часов, вместе с тем увеличилось и время сна почти на час, подсчитали аналитики Big Data компании МТС.
"Домашний офис оказал влияние на активность сотрудников в течение дня. Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше "задерживаться после работы". В среднем рабочий день увеличился до 10 часов", — отметили в компании.
Однако благодаря "удаленке" среднее время сна москвичей увеличилось почти на час — до семи часов 25 минут. "Люди стали примерно на полчаса позже вставать и раньше ложиться", — уточняют аналитики.
В Москве весной из дома работали две трети офисных сотрудников. После ослабления ограничений летом — примерно каждый пятый. С октября в столице количество удалённых работников снова стало расти, до 34% в декабре, резюмировали аналитики компании.
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