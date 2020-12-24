МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рабочий день жителей столицы на "удаленке" в среднем увеличился до 10 часов, вместе с тем увеличилось и время сна почти на час, подсчитали аналитики Big Data компании МТС.

"Домашний офис оказал влияние на активность сотрудников в течение дня. Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше "задерживаться после работы". В среднем рабочий день увеличился до 10 часов", — отметили в компании. Эксперты прогнозируют, что компании сохранят "удаленку" на многие годы

Однако благодаря "удаленке" среднее время сна москвичей увеличилось почти на час — до семи часов 25 минут. "Люди стали примерно на полчаса позже вставать и раньше ложиться", — уточняют аналитики.

В Москве весной из дома работали две трети офисных сотрудников. После ослабления ограничений летом — примерно каждый пятый. С октября в столице количество удалённых работников снова стало расти, до 34% в декабре, резюмировали аналитики компании.

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