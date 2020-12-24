МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Спрос на облачные сервисы для компаний в России в уходящем году вырос почти в два раза, на решения для организации работы разъездных сотрудников — в два с половиной раза, подсчитали аналитики Big Data компании МТС.

"С переходом на "удалёнку" больше компаний почувствовали необходимость в облачных решениях — спрос на облачные сервисы МТС вырос практически в два раза к 2019 году. Кроме торговых, финансовых, производственных, транспортных и добывающих компаний, которые и в прошлом году активно работали с облачными решениями, больший интерес к подобным сервисам проявили образовательные и научные учреждения", — отметили аналитики.

Кроме того, в этом году компании в два с половиной раза чаще по сравнению с прошлым внедряли решения для организации работы разъездных сотрудников — определения местонахождения курьеров и транспорта, автоматического распределения задач и контроля за их выполнением.

"Всплеск спроса (восьмикратный, по данным МТС) на такие продукты пришёлся на март-апрель. Все эти сервисы были востребованы не только у крупных компаний, которые традиционно являются основными их потребителями, но и у малого и среднего бизнеса", — указали в компании.

Помимо этого, с возвращением сотрудников в офисы после снятия ограничительных мер на 42% вырос спрос на сервисы видеонаблюдения, в том числе на тепловизоры.

"Компании из сегментов ритейла, промышленности, недвижимости, образовательные учреждения и городские власти использовали "умные" камеры для обеспечения безопасности и контроля за соблюдением социальной дистанции и санитарных норм", — говорится в материалах оператора.

Наиболее активно цифровые решения в уходящем году внедряли компании в сферах производства и обработки, транспорта, финансов и страхования, торговли и сферы услуг, резюмировали в МТС.

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