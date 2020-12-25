МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор может запретить импорт из Турции табачного сырья из-за выявления в нем опасного вредителя — мухи-горбатки, говорится в сообщении ведомства.

Ведомство указывает, что вопрос обсуждался в ходе переговоров с директоратом по продовольствию и контролю министерства сельского и лесного хозяйства Турции. "Темой диалога стала обеспокоенность Россельхознадзора выявлением в табачном сырье, поступающем из Турции, многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). Российское ведомство предупредило, что если ситуация примет системный характер, могут быть введены ограничительные меры", — говорится в сообщении. Минфин назвал срок введения максимальных акцизов на табак

Турецкая сторона проводит расследования и принимает меры по всем фактам обнаружения вредителя в табачном сырье и планирует усилить контроль за такой продукцией, сообщается в пресс-релизе.

Многоядная муха-горбатка — универсальный вредитель запасов. Она может заражать многие продукты питания, включая муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу, а также способна наносить существенный вред грибным плантациям. Осенью муха-горбатка была обнаружена в табачном сырье, поступившем в Россию из Болгарии и Японии: компетентные органы этих страны также были предупреждены о введении временных ограничений на его поставки в случае повторных обнаружений.

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