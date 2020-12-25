КАЛИНИНГРАД, 25 дек — ПРАЙМ. Предельные цены и повышающие коэффициенты для розничных цен на сахар и подсолнечное масло установлены в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Правительство РФ на прошлой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют до 1 апреля 2021 года.

Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар в регионах России они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Трубоукладчик "Северного потока 2" направился в Калининград

С учетом логистического фактора, ряд регионов, в том числе Калининградская область, получили право самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты для розничных цен на эти продукты.

"Как сообщили в пятницу в министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, повышающий коэффициент для сахара-песка в розничной торговле региона установлен в размере 1,29, а его предельная цена – в 60 рублей за килограмм. Для подсолнечного масла коэффициент составляет 1,14, предельная цена – 125 рублей за литр", — говорится в сообщении.

По информации регионального минпромторга, бизнес проявил понимание ситуации, некоторые торговые организации самостоятельно снизили цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Отмечается, что документ, утверждающий предельные цены и повышающие коэффициенты на сахар и растительное масло в Калининградской области, будет опубликован в ближайшие дни.

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