ЦЮРИХ, 25 дек — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах, в связи с этим защитные меры должны быть усилены, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры", — написал Клюге в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что необходимо соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых "пузырях поддержки", которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции. Билл Гейтс сделал неутешительный прогноз по развитию пандемии

Клюге добавил, что новый штамм, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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