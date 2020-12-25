МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Уходящий "ковидный" год надолго запомнится нефтяной отрасли многочисленными антирекордами: спрос падал на небывалые 25%, сырье было негде хранить, а цены и вовсе впервые в истории уходили в минус.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что 2021 год будет более благосклонным к "черному золоту", а цены на него будут держаться в районе 45-55 долларов за баррель и даже могут подрасти до 60 долларов.

Причиной беспрецедентной турбулентности стал невидимый враг – вспышка коронавируса в китайском Ухане переросла в глобальную пандемию и обрушила спрос на нефть сначала в Поднебесной, а потом и во всем мире. В результате нефть уже к весне скатилась с январского годового максимума в 72 доллара до 50 долларов за баррель марки Brent, и дальше продолжала ставить антирекорды (в 2019 году цена колебалась в диапазоне 52-75 долларов).

ВСЕ НАДЕЖДЫ НА ОПЕК+

Альянс ОПЕК+, ранее спасавший рынок нефти, в этот раз поначалу даже усугубил ситуацию. В условиях полной неопределенности страны альянса в начале марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.

Из-за распада сделки Саудовская Аравия стала наращивать нефтедобычу, развязав "ценовую войну" с Россией. Буквально за день цена обвалилась на 24% и продолжала падать в течение всего марта, вплоть до 21 доллара за баррель. Тогда СМИ называли первый квартал 2020 года худшим за последние 20 лет в истории нефти. Россия готова поддержать рост добычи ОПЕК+ при стабильном рынке

Однако злоключения нефтяного рынка на этом не закончились, хотя в начале апреля ОПЕК+ все же сумел прийти к компромиссу по сокращению добычи. В ожидании новой сделки случился другой коллапс: из-за слабого спроса и переполненных нефтехранилищ во всем мире цена на Brent упала до 15 долларов за баррель, а котировки майских фьючерсов на WTI 20 апреля впервые в истории вовсе ушли в отрицательную область, достигнув минус 40 долларов (т.е. поставщики доплачивали покупателям за вывоз нефти).

С мая началось масштабное сокращение добычи нефти ОПЕК+ — на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а ситуация с нефтехранилищами постепенно сгладилась. Новое соглашение позволило стабилизировать цены. К концу весны стоимость барреля Brent подросла до 35 долларов, а потом и до 40 долларов в начале второго полугодия.

Однако после затишья на летних каникулах волатильность вернулась на нефтяной рынок. Осенью нефтяные котировки вновь просели из-за начала второй волны пандемии. ОПЕК+ был вынужден признать, что даже более мягкие по сравнению с весенними локдауны задерживают восстановление спроса.

В итоге альянсу пришлось скорректировать условия соглашения – в январе 2021 года участники сделки будут сокращать добычу на 7,2 миллиона баррелей в сутки вместо планировавшихся 5,8 миллиона. И все же скоординированные действия альянса, а также новости об успешном тестировании вакцин от COVID-19 помогли нефти подрасти до 50 долларов за баррель к концу 2020 года.

СТАВКИ НА ОПТИМИЗМ

Эксперты ожидают, что, вероятно, с этим оптимизмом рынок войдет и в новый 2021 год, в котором средняя цена за баррель Brent составит примерно 45-55 долларов. Новак считает оптимальной цену нефти в $45-55 за баррель

"Сделка ОПЕК+ эффективно контролирует рынок, вакцинация проходит успешно, к концу года будет провакцинировано 60-70% населения планеты, эпидемия взята под контроль и прекратила распространяться. Спрос на нефтепродукты постепенно восстанавливается до 97-99% от уровня 2019 года, но авиасообщение пока полностью не восстановлено. Стимулирующие программы центробанков привели к росту мировой экономики", — перечисляет условия исполнения оптимистичного прогноза на 2021 год аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

При этом, по ее мнению, оптимистичный сценарий более вероятен. С ней согласен и эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. По его словам, базовый прогноз предполагает рост цен на нефть на протяжении 2021 года вплоть до 60 долларов за баррель в четвертом квартале.

"Средняя цена за баррель нефти Brent может быть в диапазоне 47–50 долларов. Этот сценарий основан на предположении, что негативный эффект на спрос со стороны эпидемии COVID-19 сойдет на нет к концу первого полугодия, а сделка ОПЕК+ в том или ином виде будет сохраняться", — говорит он.

РИСКИ

Хотя нефтяной рынок заканчивает этот сложнейший год скорее с позитивным настроем, ситуация далека от стабильной, и существующие риски никуда не делись.

По словам Лукичевой, в пессимистичном сценарии цены на нефть могут снизиться до диапазона 35-45 долларов за баррель. Такую динамику может спровоцировать развал сделки ОПЕК+, неконтролируемый рост добычи всеми производителями или неэффективность вакцинации от коронавируса и стимулирующих мер центральных банков. На рынке нефти наметился разворот тренда

"Пока этот сценарий маловероятен", — считает она.

Аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко выделяет среди негативных факторов рост производства Ирана (возможность увеличить производство более чем на 1 миллион баррелей в сутки) при решении США вернуться в ядерную сделку. С этим согласен и Галактионов.

"Другим риском является вероятность ускорения восстановительной динамики добычи углеводородов в США. На фоне стабильности цен на американский сорт WTI сланцевые производители могут вновь активизироваться", — добавляет он.

Как отмечает Бутко, фундаментально ситуацию на рынке нельзя назвать легкой, несмотря на значительный рост цен в декабре. Ожидается, что рост цен в 2021 году будет ограничиваться высоким уровнем накопленных запасов (запасы стран ОЭСР превышают средние показатели за 5 лет более чем на 212 миллионов баррелей) и свободных мощностей у производителей.

Также аналитик предполагает, что спрос на нефть в следующем году не восстановится до докризисных уровней, а влияние вакцин в полной мере проявится скорее во втором полугодии.