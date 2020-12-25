БРЮССЕЛЬ, 25 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила создать резерв на сумму пять миллиардов евро для смягчения последствий отделения Великобритании от Евросоюза, говорится в релизе ЕК.

"Европейская комиссия представила сегодня предложение о создании резерва для приспособления к Brexit… чтобы помочь противостоять неблагоприятным экономическим и социальным последствиям по окончании переходного периода 31 декабря 2020 года в государствах ЕС и секторах экономики, пострадавших сильнее всего", — говорится в релизе. Соглашение по Brexit частично нивелировало снижение в нефти

Его общий объём составит пять миллиардов евро. Эти деньги пойдут на помощь предприятиям и поддержание занятости, на поддержку регионов, в том числе тех, которые зависят от рыболовной деятельности в водах Великобритании, свидетельствует релиз.

Резерв рассчитан на 30 месяцев.

Это предложение теперь должно быть одобрено Советом стран ЕС и Европарламентом.

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