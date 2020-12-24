МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о будущих отношениях, закрепив результат прошедшего в 2016 году британского референдума о Brexit и положив конец периоду экономической неопределенности и политической нестабильности в Соединенном Королевстве.

Заключение сделки всего за несколько дней до крайнего срока, намеченного на конец года, позволяет Великобритании больше не опасаться экономических потрясений, связанных с разрывом связей с крупнейшим торговым партнером, тогда как страна уже борется с очередной волной пандемии коронавируса.

Соглашение, достигнутое по итогам месяцев напряженных переговоров, начнет действовать 1 января, и будет предусматривать куда менее близкие отношения между Великобританией и ЕС.

Процесс Brexit теперь завершен после нескольких лет неопределенности относительно того, насколько тесно Великобритания будет связана с ЕС после того, как ее граждане на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход из блока.

В конце года Великобритания официально покинет единый рынок ЕС и таможенный союз с блоком. Бизнес, осуществляющий двустороннюю торговлю, чей объем составляет примерно 900 млрд долларов США в год, должен будет в течение нескольких недель приспособиться к новому набору сложных правил.

По условиям сделки обе стороны продолжат беспошлинную торговлю товарами, однако импортерам и экспортерам придется преодолевать существенные бюрократические препоны.

Свободное перемещение рабочей силы между двумя экономиками тоже подойдет к концу, а торговля услугами будет значительно ограничена, и Лондон, являющийся крупным финансовым центром, больше не будет иметь гарантированного доступа к европейским рынкам. Курс фунта растет на новости о договоренности между Британией и ЕС

Сделка предоставляет Великобритании возможность не соблюдать регулирующие правила ЕС и подписывать соглашения о свободной торговле с другими странами, например, с США.

Тем не менее, в обмен на отсутствие пошлин Великобритания согласилась не допускать серьезных нарушений правил ЕС в сфере защиты труда и окружающей среды, а также придерживаться ограничений на субсидирование частного сектора, схожих с тем, что действуют в Европе.

Соглашение еще должно быть формально ратифицировано парламентами ЕС и Великобритании, а также подписано европейскими лидерами до конца года. Обе столицы настаивают на том, что им необходимо внимательно изучить текст соглашения, прежде чем одобрить его.

Вероятность одобрения сделки представляется высокой, однако Франция уже предупредила, что может наложить вето, если соглашение не будет предусматривать выполнение некоторых ее ключевых требований, включая доступ французского рыболовного флота в британские воды.

Европейские законодатели также заявили, что не успеют собраться до конца года, поэтому правительствам стран ЕС, вероятно, придется предварительно одобрить сделку и ждать подтверждения от Европарламента в следующем году.

В последние 24 часа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели несколько телефонных разговоров, поскольку права на доступ в британские рыболовные воды оставались одним из основных источников противоречий.

Переговорщики проанализировали все основные виды рыб, чтобы определить максимально допустимый объем вылова для британских и европейских рыбаков в ближайшие пять лет. Обсуждение правил торговли электрическими батареями, важнейшим компонентом для производства электромобилей, тоже продолжалось до последнего момента.

Переговоры требовали частого взаимодействия между командой переговорщиков ЕС и главами прибрежных государств блока, в частности, необходимо было убедиться, что президент Франции Эммануэль Макрон согласен с деталями сделки.

Итоги референдума по Brexit в Великобритании были обусловлены желанием прекратить свободное перемещение иммигрантов из ЕС, а также критикой в адрес европейских властей за их отчужденность и недемократичность.

Референдум дестабилизировал политическую ситуацию в Великобритании и стоил должности двум премьер-министрам: Дэвиду Кэмерону, который рассчитывал на другой исход голосования и ушел в отставку в 2016 году, и Терезе Мэй, которая подала в отставку через три года, не сумев добиться от парламента одобрения своей версии соглашения по Brexit.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января, однако продолжала следовать правилам блока в рамках переходного периода, который был необходим для проведения торговых переговоров.

Неспособность достичь договоренностей в сфере торговли означала бы, что с 1 января между сторонами автоматически начали бы действовать взаимные пошлины, а товары первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства, доставлялись бы с задержкой из-за досмотров на границе.

Отсутствие сделки также, скорее всего, привело бы к росту напряженности и срыву мирного процесса в Северной Ирландии, которая является частью Соединенного Королевства, однако после 1 января остается участником единого рынка и таможенной зоны Евросоюза, что устранит необходимость в таможенной границе с Республикой Ирландия, входящей в ЕС.

Тот факт, что Джонсон пошел на компромисс, согласившись на соблюдение регулирующих правил ЕС, может по-прежнему вызывать несогласие в возглавляемой премьером Консервативной партии, которая хотела более решительного разрыва прежних отношений с блоком.

Тем не менее, оппозиционная Лейбористская партия, вероятно, поддержит текущий вариант соглашения или воздержится от выражения позиции по этому поводу из тех соображений, что последствия срыва переговоров будут значительно хуже. Таким образом, противодействие со стороны консерваторов вряд ли помешает ратификации сделки.

Текст соглашения насчитывает более 1000 страниц, включая приложения, и описывает взаимодействие двух экономик по ряду вопросов, от сотрудничества в сфере безопасности до рыбного промысла.

При этом выполнение условий сделки приведет к возникновению препятствий для свободной торговли, что является редким современным примером деглобализации.

Большинство экономистов ожидают, что экономика Великобритании из-за Brexit пострадает куда сильнее экономики Евросоюза, однако ущерб для обеих сторон будет менее значительным, чем если бы переговоры завершились без подписания сделки, и двусторонние торговые отношения с 1 января регулировались бы правилами Всемирной торговой организации. Еврокомиссия сообщила об отсутствии соглашения по санкциям с Британией

Согласно официальным данным, в 2019 году 43% британского экспорта направлялось в ЕС, что делает блок крупнейшим экспортным рынком для Великобритании.

В 2018 году британское правительство представило модель, согласно которой при подписании ограниченного торгового соглашения с ЕС, подобного тому, которое было достигнуто в четверг, экономика Великобритании через 15 лет будет на 4,9% меньше, чем если бы страна осталась в составе блока, тогда как при отсутствии сделки сокращение ВВП за этот период составило бы 7,6%.

С тех пор правительство не выпускало новых прогнозов.

Любые торговые соглашения с более отдаленными странами, такими как США, принесут Великобритании лишь незначительные преимущества и не смогут компенсировать потери из-за ограничения торговли с Европой.

Правительства и компании по обе стороны Ла-Манша потратили миллиарды фунтов для подготовки к выполнению бюрократических требований к экспортерам и импортерам, которые им придется выполнять впервые за примерно половину столетия.

Великобритания в ходе переговоров пыталась максимизировать доступ к торговому блоку, при этом ограничивая степень контроля со стороны ЕС, который будет необходимо, чтобы этот доступ получить.

Европейские переговорщики были обеспокоены тем, что Великобритания получит преференции в торговле, при этом снизив затраты для своих экспортеров ввиду отсутствия необходимости соблюдать регулирующие правила ЕС.

Тем временем британская сторона добивалась независимости от европейских законов и способности вести самостоятельную внешнеторговую политику в будущем.

На протяжении нескольких месяцев переговоры находились в тупике из-за разногласий по поводу того, насколько британскому правительству должно быть позволено субсидировать или иным образом поддерживать частный сектор Великобритании. В последние дни возникли противоречия вокруг доступа к рыболовным водам, которые были разрешены лишь при вмешательстве Джонсона и фон дер Ляйен.

Британский бизнес, занимающийся импортом из ЕС и экспортом в стране блока, теперь будет вынужден ежегодно заполнять 215 млн налоговых деклараций, согласно подсчетам правительства Великобритании.

В Южной Англии и северных районах Франции были построены огромные парковки для грузовых автомобилей на случай заторов на границе.

С целью снизить давление на бизнес власти Великобритании отложат до 1 июля применение новых таможенных процедур для импорта из ЕС.

Пока неизвестно, как Джонсон и последующие правительства Великобритании воспользуются свободой от правил ЕС. Джонсон в последнее время говорил об увеличении государственных инвестиций в постиндустриальные секторы экономики, стремясь получить поддержку представителей рабочего класса, поддерживающих Brexit.

Правительство также планирует оказывать поддержку "зеленому" бизнесу. Тем временем переговорщики заняты работой над десятком торговых соглашения между Великобританией и странами за пределами ЕС, торговля с которыми раньше велась посредством участия в блоке.

Для ЕС завершение переговоров означает конец процесса Brexit и признание того факта, что Великобритания отныне будет конкурентом, а не партнером.

При этом в ЕС надеются, что соглашение с Великобританией покажет остальным странам блока экономические преимущества сохранения членства.

Кроме того, подписание сделки может облегчить для ЕС и Великобритании совместную работу над трансатлантическими отношениями, которые подверглись испытанию на прочность при администрации Дональда Трампа.

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