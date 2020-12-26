ТОКИО, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии объявило о приостановке выдачи новых виз до конца января из-за распространения новых штаммов коронавируса для граждан всех стран, сообщило агентство Киодо.

Япония закрыла въезд для иностранцев с конца февраля этого года. Затем в результате поэтапных послаблений был разрешен въезд для иностранцев с видом на жительство, а также тех, кто приезжает с медицинскими, гуманитарными и учебными целями, но при условии соблюдения 14-дневного карантина под гарантии принимающей в Японии стороны. Еще два случая нового штамма коронавируса обнаружено в Японии

Еще более мягкие меры были приняты в ноябре для граждан 5 стран с относительно низким уровнем заражений — Австралии, Южной Кореи, Вьетнама, Сингапура и Китая. Для туристов Япония закрыта с начала эпидемии.

"В связи с выявлением во многих странах новой мутации коронавируса мы принимаем эти меры в профилактических целях", — говорится в заявлении правительства.

С 28 декабря и до конца января приостанавливается выдача новых виз в Японию. Выданные ранее визы продолжают действовать, исключение составят граждане Британии и Южной Африки, где выявлены новые штаммы коронавируса.

Для граждан Японии и иностранцев с видом на жительство отменяются введенные с 1 ноября послабления на прохождение 14-дневного карантина. Премьер Японии извинился за отмену поддержки внутреннего туризма

С 24 декабря Япония приостановила въезд иностранцев из Британии, а затем и из Южной Африки. А именно: если с 1 октября был разрешен въезд в Японию иностранцам при условии гаранта-принимающей стороны, то теперь это разрешение приостанавливается для граждан всех стран.

Для японцев и проживающих в Японии иностранцев, посетивших другие страны для краткосрочной командировки, ранее были введены послабления на карантин при условии наличия предприятия-гаранта в Японии. Теперь же все будут обязаны пройти 14-дневный карантин.

Кроме того, для всех, кому разрешен въезд в Японию, становится обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до выезда.

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