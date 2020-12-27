МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В Великобритании и нескольких соседних странах недавно обнаружили новую, потенциально более заразную мутацию коронавируса. При этом по Европе быстрыми темпами распространяется еще один тип коронавируса, так называемый испанский мутант. Страны вновь вводят строжайший карантин, закрывают не так давно чуть приоткрытые границы. Несогласные опять протестуют – граждане бояться оказаться за чертой бедности, а предприниматели стать банкротами. Великобритания выделит еще 280 миллиардов фунтов на борьбу с COVID

На этом фоне экономисты предрекают чуть ли не конец света для мировой экономики — падение ВВП стран с новыми локдаунами может ускориться до 10%. Повторный карантин способен окончательно убить весь малый бизнес. Сфера услуг, гостиничный, туристический и ресторанный секторы на последнем издыхании после того, как у них забрали возможность заработать на новогодних каникулах, считают опрошенные "Прайм" эксперты. ЕЦБ придется вновь решать вопрос по выделению сотен миллиардов евро на "поддержание штанов" европейцев.

БРИТАНИЯ НА ПОРОГЕ КРИЗИСА

В Великобритании в густонаселенных регионах повышены уровни эпидемиологической опасности. Еще недавно максимальный четвертый уровень (stay-at-home) держался только в Большом Лондоне и смешных районах Восточной и Юго-Восточной Англии, сегодня все они целиком на максимальном карантине. Въезд туда из других регионов запрещен.

Когда болезнь не до конца изучена либо есть сомнения в том, как ее лечить, локдаун страны-первоисточника – вполне логичное решение. Схожий сценарий по всему миру был и весной — для недопущения максимального распространения заразы закрытие границ – это правильный ход, считают эксперты.

"При этом его последствия вполне очевидны — рост инфляции, ослабление фунта, закрытие части предприятий малого бизнеса. Возможен долгосрочный обязательный переход на дистанционное обучение и работу тех сотрудников, кто может перейти на такой режим, длиной вплоть до нескольких месяцев", — констатирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Эффект будет сопоставим с апрельской рецессией, если ограничения продлятся больше трех недель", — считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Властям Великобритании придется вновь одобрять пакет помощи населению и малому бизнесу. Его общий размер – и помощь бизнесу, и выплаты населению – может дойти до 50 миллиардов фунтов, а сокращение экономики может дойти до 8-10% ВВП, прогнозирует Кричевский. Страны ЕС ограничивают транспортное сообщение с Великобританией

Ко всему прочему, ЕС и Великобритания на днях договорились об условиях Brexit. С 1 января 2021 Великобритания будет иметь полную политическую и экономическую независимость. И очевидно, что в первое время эта свобода еще больше опустошит карманы англичан. Многие заводы строились с расчетом на свободный доступ к рынкам ЕС, но локдаун губительно сказывается на движении товаров, полностью парализует логистику, сферу услуг и промышленное производство. Поэтому многие полагают, что Британию ожидает кризис. Правительство страны уже посоветовало супермаркетам создать запасы продовольствия, сообщило британское издание The Guardian.

ЕВРОПА НА ГРАНИ

Если выход на плато и снижение ежедневно заболевших без серьезных ограничительных мер в Европе будет невозможен, то ЕЦБ придется вновь прибегнуть к выделению нескольких сотен миллиардов евро на поддержание своих граждан, считают эксперты.

Напомним, что ЕС только в этом месяце согласовал свой основной пакет стимулирования экономики, который составит 1,8 трлн евро, и новых денег пока не требуется. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление от первой волны пандемии. "Но сейчас очевидно, что они в том числе будут сдерживать экономику от более глубокого падения за период второй волны", — отмечает Емельянов.

Эксперты не исключают, что ЕС по примеру США в следующем году расширит программу мер поддержки.

"Введение нового антикризисного пакета будет зависеть от того, как быстро пройдет вакцинация, как эффективна она окажется, не будет ли новых штаммов и новых мутаций, не будет ли новых "черных лебедей", считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Емельянову ближе сценарий, при котором ключевые страны – в первую очередь Германия и Франция — будут увеличивать помощь своему населению за счет роста госдолга в обход общеевропейских механизмов.

Однако при любых мерах поддержки падение ВВП стран с локдаунами может достигнуть примерно тех же значений, что и в Британии – до 10%, прогнозирует Кричевский.

НА РОССИЮ НЕ ПОВЛИЯЕТ

Выявленных случаев заболевших "британским мутантом" в России пока не зафиксировано. Но и без него заболевших коронавирусом предостаточно – суточный прирост приблизился к психологической отметке в 30 тысяч случаев.

Вторая волна сейчас в самом разгаре и, скорее всего, в феврале пойдет на спад независимо от того, будет ли завезен мутировавший вирус в страну или нет, считает Кричевский. Вторая волна пандемии привела к замедлению восстановления рынка труда в России

Маловероятно, что Россия в динамике ВВП вряд ли пробьет "второе дно", но есть вероятность отсрочки выхода российской экономики к уровням 2019 года с первой половины 2022 года до его второй половины, добавляет Емельянов.

Эксперты сходятся во мнении, что экономический спад в Евросоюзе, если он будет продолжаться, усугубит ситуацию в России – ведь это один из наших основных торговых партнеров. Однако значительным это влияние не станет. "Прогнозное падение доходов населения на 12-13% и ВВП на 8-10% по итогам года остаются актуальными, несмотря на слегка изменившийся расклад с пандемией", — заключил Кричевский.