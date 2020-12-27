МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Советники по воспитательной работе директоров российских школ будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Стало известно, когда в Москве отменят дистанционное обучение

Ранее замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что в российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы.

"В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей", — рассказал Кравцов в интервью "Российской газете".

Министр добавил, что вопрос с зарплатами учителей находится на постоянном повышенном контроле. Минпросвещения, по его словам, удалось в каждом регионе привести их к средней региональной заработной плате, однако есть проблема в части распределение фонда оплаты труда на местах.