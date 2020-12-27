2020-12-27T15:27:39+03:00
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В российских школах появится новая должность
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Советники по воспитательной работе директоров российских школ будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Ранее замминистра... ПРАЙМ, 27.12.2020
зарплаты, россия, школы, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Советники по воспитательной работе директоров российских школ будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что в российских школах в рамках федерального проекта по патриотическому воспитанию появятся специалисты по организации воспитательной работы.
"В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности — советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей", — рассказал Кравцов в интервью "Российской газете".
Министр добавил, что вопрос с зарплатами учителей находится на постоянном повышенном контроле. Минпросвещения, по его словам, удалось в каждом регионе привести их к средней региональной заработной плате, однако есть проблема в части распределение фонда оплаты труда на местах.