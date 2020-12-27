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В Минобороны оценили перспективы восстановления мирового рынка вооружений
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Экономика стран, являющихся главными покупателями российских вооружений, в том числе Алжира и Египта, наиболее пострадала от пандемии коронавируса, заявил в воскресенье в интервью... ПРАЙМ, 27.12.2020
россия, вооружение, минобороны рф, мировая экономика, новости, экономика, впк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Экономика стран, являющихся главными покупателями российских вооружений, в том числе Алжира и Египта, наиболее пострадала от пандемии коронавируса, заявил в воскресенье в интервью "Российской газете" замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) — Алжир, Египет, Индия, Китай и другие… Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, мировой экспорт продукции военного назначения — на 4%", — сказал он.
Замминистра привёл экспертную оценку, согласно которой возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году.
Фомин отметил, что из-за COVID России пришлось перенести сроки поставок оружия ряду иностранных заказчиков. Это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в РФ и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.