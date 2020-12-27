МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола об изменениях в Конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой, скоро проект внесут в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент", — говорится в сообщении. Нидерланды готовы пересмотреть налоговое соглашение с Россией

Уточняется, что протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения Россия и Мальта подписали в начале октября 2020 года. Она предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

"Протоколом определён ряд исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка налога в размере не более 5%. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

"Пересмотр договоров с иностранными партнёрами ведётся в рамках поручения президента Владимира Путина. В своём обращении к нации в марте 2020 года глава государства обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%", — уточняется в сообщении.