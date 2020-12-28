МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Успешное преодоление пандемии коронавируса позволит Китаю обогнать экономику США по размеру уже до конца этого десятилетия, заявил РИА Новости сопредседатель Партии роста, политолог Сергей Станкевич.

Согласно докладу Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), Китай обгонит США по размеру экономики в 2028 году, что на пять лет раньше первоначальных прогнозов, из-за последствий пандемии коронавируса. Экономика Китая восстанавливается после шока

"Да, прогноз вполне реалистичен. Китай неизбежно станет первой экономикой мира по номинальному ВВП ещё до конца текущего десятилетия. Процесс смены лидера в мировой экономике ускорила пандемия коронавируса: Китай преодолел этот кризис первым и быстро восстановил рост, США стали самым тяжело пострадавшим от коронавируса государством во всех отношениях, включая экономику", — прокомментировал Станкевич.

Среди важных факторов отставания США от Китая эксперт назвал неспособность Соединенных Штатов сформировать из своих союзников в Европе и Азии "единый антикитайский фронт". "Евросоюз намерен активно взаимодействовать с Китаем, не отказываясь ни от торговли, ни от китайских инвестиций в такие сферы, как мобильная связь пятого поколения. А союзники США в АТР в 2020 году согласились создавать с Китаем, но без США, зону свободной торговли", — считает собеседник агентства. Китай неожиданно занялся монополиями

В то же время он указывает, что у Китая есть несколько "ограничителей": отсутствие собственной базовой микроэлектронной промышленности, чрезмерная зависимость от доллара в резервах и расчётах, логистическая уязвимость в морской торговле и вообще чрезмерная зависимость от экспорта. "Китаю предстоит радикально расширить внутренний рынок и пройти испытание на прочность в связи с неизбежным разрастанием обуржуазившегося среднего класса", — уверен Станкевич.

Он также полагает, что Япония неизбежно уступит Индии место третьей экономики мира, тоже ещё до конца текущего десятилетия. Индия же имеет все шансы через восемь-десять лет стать прямым соперником Китая в борьбе за экономическое первенство.