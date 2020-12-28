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Мишустин назначил нового главу Росстандарта
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до этого занимавшего пост... ПРАЙМ, 28.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до этого занимавшего пост замруководителя ведомства, сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Шалаев, которому сейчас 42 года, работал в должности замглавы Росстандарта с 2016 года. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.
"Глава Росстандарта Алексей Абрамов распоряжением правительства освобождён от занимаемой должности по собственному желанию", — сообщает также кабмин.