МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до этого занимавшего пост замруководителя ведомства, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин назначил Новака куратором ряда энергетических компаний

"Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Шалаев, которому сейчас 42 года, работал в должности замглавы Росстандарта с 2016 года. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.

"Глава Росстандарта Алексей Абрамов распоряжением правительства освобождён от занимаемой должности по собственному желанию", — сообщает также кабмин.