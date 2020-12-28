МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Пенсия за январь через банки будет зачисляться с 29 декабря, доставку через почту за 3 января организуют 29 и 30 декабря, а с 4 января будут доставлять по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда РФ. В Госдуме сообщили о "приятном сюрпризе" для пенсионеров в 2021 году

"Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня – в кредитные организации, включая Сбербанк", — говорится в сообщении.

В фонде также рассказали, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь начнется с завтрашнего дня. Пенсионерам, которые получают выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января доставка пенсий почтовыми отделениями будет идти по привычному графику.

"До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января", — добавили в ПФР.