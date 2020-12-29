МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Больше половины россиян в текущем году сохранили свои рабочие места: наиболее стабильная ситуация наблюдается в Воронеже, чаще всего по собственному желанию работу меняли в Краснодаре, говорится в исследовании "РГС банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названы позволяющие стать миллионерами до пенсии профессии

"60% опрошенных россиян сохранили свои текущие рабочие места, 16% поменяли место работы по своей инициативе, 10% после потери работы нашли новую по профилю, а 14% сменили в 2020 году профессию. Наиболее стабильная ситуация с работой оказалась у воронежцев – 69% опрошенных подтвердили, что не столкнулись в уходящем году с сокращениями или увольнениями. Чаще всего по собственной инициативе меняли работу в поисках лучших вариантов в Краснодаре — об этом сообщили 28% опрошенных", — сказано в исследовании.

Почти половина россиян (44%) указала, что их доходы в текущем году не снизились, 8% опрошенных заметили падение заработка на 5-10%, более значительное снижение наблюдается у 12% респондентов, их доход упал примерно на 10-25%. Снижение на 25-50% ощутили на себе 12% россиян, а у 8% жителей страны зарплата стала меньше более чем на 50%. Чаще всего о снижении заработка говорили респонденты из столицы, наиболее стабильными доходы оказались у жителей Воронежа — 52% опрошенных отметили, что сохранили уровень доходов в уходящем году.

Падение доходов сказалось на расходах россиян, так большей части граждан пришлось в текущем году отказаться от ряда привычных расходов и крупных покупок: 30% пренебрегли тратами на отпуск и путешествия, 12% воздержались от покупки машины, 8% — от квартиры, 7% опрошенных россиян сэкономили на аренде жилья, а 23% отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых. "33% россиян при этом сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году", — добавили в банке.

"Сложившаяся ситуация вызвала серьезную смену потребительского поведения россиян. С одной стороны, россияне, доходы которых существенно сократились, тратили свои накопления, экономили на товарах первой необходимости и отказывались от сравнительно крупных покупок. С другой стороны, снизили потребление в 2020 году даже те категории граждан, которые финансово не пострадали в период пандемии", — заключила директор по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марина Дембицкая.

"РГС банк" проводил исследование в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1833 респондента старше 18 лет из российских городов с населением более 100 тысяч человек.

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