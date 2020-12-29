МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Занятость в России достигнет докризисных значений к началу 2022 года, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

Аналитики Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) ожидают, что экономический рост начнет ускоряться в первом полугодии 2021 года. "Докризисные квартальные объемы выпуска и занятость будут достигнуты к началу 2022 года. Ключевым драйвером станет частное потребление. Чистый экспорт и госрасходы окажут сдерживающее влияние", — сообщается на сайте "СберИндекса".

По оценке ЦМИ, в текущем году падение ВВП составило порядка 3,5-4%. Аналитики ожидают темпов роста цен по итогам года в размере 4,7% год к году. Они предполагают, что действие временных факторов в конце 2020 года быстро ослабнет, а инфляция начнет замедляться в первом полугодии за счет укрепления курса рубля, эффекта базы и слабого спроса.

Денежная политика, по мнению аналитиков, останется мягкой, компенсируя ужесточение бюджетной и макропруденциальной политик. Они также отмечают, что из-за возросшей инфляции дальнейшее снижение ставок уже не требуется, но при этом возможности дополнительного снижения ставок в 2021 году пока нельзя исключать. Главным аргументом выступает запланированное сокращение госрасходов — на 5% в номинальном и 10% в реальном выражении. Кроме того, аналитики ЦМИ считают "весьма вероятным ужесточение макропруденциальной политики". Эти факторы могут заставить регулятора не только сохранить текущие низкие ставки, но и дополнительно их снизить в случае значительного замедления инфляции в первом полугодии 2021 года. Сбербанк по итогам года выдаст ипотеки на рекордную сумму

Аналитики также отмечают, что рынок не ожидает возвращения объемов мирового спроса на нефть к уровню до пандемии ранее 2022 года. По их мнению, прирост мирового предложения нефти в первом квартале 2021 года будет обеспечен, главным образом, странами ОПЕК+. ЦМИ ожидает, что ОПЕК+ продолжит постепенное ослабление ограничения добычи.

Возвращение загрузки мировых НПЗ к показателям до пандемии, по ожиданиям рынка, также произойдет не раньше конца 2021 года. В 2021 году аналитики ЦМИ ожидают продолжения восстановления мирового производства электроэнергии, что, вероятно, станет фактором поддержки цены угля. "В то же время долгосрочные "перспективы" угля во многом связаны с политикой стран по переходу на "чистое" топливо. Рынок ждет, что крупные экономики могут сделать ставку на "зеленое восстановление". "Зеленые" инвестиции могут вызвать существенный рост спроса и цены меди в ближайшие несколько лет", — говорится в исследовании.

Среди ключевых рисков аналитики ЦМИ выделяют повторные волны пандемии, в том числе выявление новых штаммов вируса, рост реструктуризации корпоративного долга на фоне закредитованности компаний, вероятность долгового кризиса в развивающихся странах, а также усиление тренда на деглобализацию и сокращение объемов международной торговли.