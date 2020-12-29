МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов России готовит предложения по демпфирующему механизму в качестве меры поддержки нефтегазохимии, соответствующее поручение есть, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Такое поручение есть. Готовим предложения", — ответил Силуанов на вопрос о том, прорабатывает ли Минфин механизм демпфера для нефтегазохимии.

"Здесь важно определить отсечку, сверх которой мы будем применять этот механизм, и определить шаги этого инструмента в зависимости от цен на рынках", — добавил он. Минфин снизил расходы на оборону

В начале декабря у президента РФ Владимира Путина состоялось совещание по развитию российской нефтегазохимии. На нем глава "Сибура" Дмитрий Конов заявил о необходимости оказать поддержку производству синтетических каучуков, а в качестве возможной меры назвал механизм демпфера. Конов добавил, что компания уже обсуждает такую идею с Минэнерго и Минфином.

В свою очередь Силуанов тогда сообщил, что Минфин готов проработать механизм демпфера для поддержки выпуска синтетического каучука и считает возможным направлять на такую поддержку порядка 3 миллиардов рублей.