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Минфин готовит предложения по демпферу для поддержки нефтегазохимии
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Министерство финансов России готовит предложения по демпфирующему механизму в качестве меры поддержки нефтегазохимии, соответствующее поручение есть, сообщил журналистам глава... ПРАЙМ, 29.12.2020
нефтегазохимия, россия, минфин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов России готовит предложения по демпфирующему механизму в качестве меры поддержки нефтегазохимии, соответствующее поручение есть, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.
"Такое поручение есть. Готовим предложения", — ответил Силуанов на вопрос о том, прорабатывает ли Минфин механизм демпфера для нефтегазохимии.
"Здесь важно определить отсечку, сверх которой мы будем применять этот механизм, и определить шаги этого инструмента в зависимости от цен на рынках", — добавил он.
В начале декабря у президента РФ Владимира Путина состоялось совещание по развитию российской нефтегазохимии. На нем глава "Сибура" Дмитрий Конов заявил о необходимости оказать поддержку производству синтетических каучуков, а в качестве возможной меры назвал механизм демпфера. Конов добавил, что компания уже обсуждает такую идею с Минэнерго и Минфином.
В свою очередь Силуанов тогда сообщил, что Минфин готов проработать механизм демпфера для поддержки выпуска синтетического каучука и считает возможным направлять на такую поддержку порядка 3 миллиардов рублей.