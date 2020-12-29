МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство утвердило методические рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для госкорпораций и институтов развития, сообщается на сайте кабмина.

"Работу госкорпораций и институтов развития начнут оценивать по ключевым показателям эффективности (КПЭ), от их достижения также будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Методические рекомендации по расчету этих параметров утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

КПЭ разделят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития. Общее количество показателей ограничивается десятью, а удельный вес каждого должен составлять не менее 5% (10 показателей – 100%). Кабмин одобрил изменения в конвенции о двойном налогообложении с Мальтой

К первой группе рекомендуется отнести коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, доход акционеров. Ко второй – количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность. В эту группу также разрешается включать специализированные КПЭ, в их числе – бесперебойность и безопасность предоставления услуг. Отраслевые КПЭ для каждой организации будет определять ее руководящий орган по согласованию с профильными министерствами и ведомствами.

С учетом специфики деятельности компании распределят по четырем категориям: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные компании, финансовые организации, институты развития. Такая разбивка поможет лучше рассчитать КПЭ для каждой структуры в отдельности.

Решение о внедрении КПЭ принято в продолжение реформы институтов развития. О ее старте Михаил Мишустин объявил 23 ноября. Цель реформы – сделать институты более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утверждённых президентом России.