МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Сельское хозяйство — одна из немногих отраслей, которая продолжала показывать рост по время спада российской экономики, вызванного коронавирусом. Не в последнюю очередь на это повлиял тот факт, что отечественный АПК не прекращал работу во время пандемии, в отличие от, например, общественного питания.

Безусловно, дело не только в этом. Действия российских властей вместе с приличным финансированием в последние годы дают свои результаты: сейчас сельское хозяйство — стабильно функционирующая отрасль, которая способна накормить не только россиян, но и жителей других стран.

Опыт 2020 года тому подтверждение: даже на пике спроса покупателей весной текущего года полки российских магазинов не опустели, а экспорт сельскохозяйственной продукции превзошел официальные прогнозы и к концу декабря превысил 28 миллиардов долларов. СМИ: в России начались сложности с экспортом пшеницы

В то же время не обошлось и без негатива. Уходящий год показал, что не все проблемы в отечественном сельском хозяйстве решены. Весной вызовом стала логистика: когда импорт товаров из Китая был ограничен на фоне начала пандемии, поставки продуктов оказались затруднены. А конец года показал, что интегрированность России в мировую торговлю продуктами имеет влияние на цены на продовольствие внутри страны.

УРОЖАЙНАЯ СТАТИСТИКА

Удивительно, но в этот непростой — не только из-за COVID, погодные условия также нельзя назвать благоприятными — год российские аграрии смогли получить очень неплохие урожаи различных сельхозкультур, а в ряде случаев валовые сборы стали даже рекордными.

Так, по данным Росстата, урожай зерна в чистом весе составил 133,03 миллиона тонн, из которых пшеницы — 85,873 миллиона тонн — это вторые по объемам урожаи после рекордных показателей 2017 года.

Валовые сборы риса (1,141 миллиона тонн), рапса (2,573 миллиона тонн), плодов и ягод (3,577 миллиона тонн) стали рекордными. Урожай овощей чуть снизился (на 2,3%) по сравнению с рекордным 2019 годом, но все равно стал впечатляющим — 13,777 миллиона тонн. Цены на масло обвалились на опасениях введения пошлины

"Прошедший год еще раз подтвердил наши возможности по увеличению производства сельхозпродукции, причем не только по зерновым, но и по другим ключевым категориям — плодоовощная группа, например", — отметил гендиректор холдинга "Росагромаркет" (реализует проект создания в РФ сети оптово-распределительных центров) Богдан Григорьев.

В целом производство АПК в России в январе-ноябре 2020 года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неприятной новостью стало снижение валовых сборов подсолнечника и сахарной свеклы — до 13,278 миллиона тонн (минус 13,7% к прошлому году) и до 32,395 миллиона тонн (минус 40,4%).

При этом урожай семян подсолнечника все равно был неплохим (на 12,7% больше, чем в среднем на 2015-2019 годы), а снижение сбора сахарной свеклы связано с уменьшением посевных площадей (на 19,1% по сравнению с прошлым годом). Тем не менее, сокращение урожаев этих культур сыграло свою роль в событиях конца года.

ЭКСПОРТ VS ИМПОРТ

Несмотря на снижение сборов отдельных сельскохозяйственных культур, Россия полностью обеспечена основными продуктами питания собственного производства. В декабре Минсельхоз сообщал, что, по оценкам министерства, в 2020 году пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности будут превышены, в частности, по зерну — ожидаемый уровень составит порядка 163,6% (показатель Доктрины — 95%).

Самообеспеченность мясом и мясной продукцией планируется на уровне 100,4% (пороговое значение — не менее 85%), растительным маслом — 190,1% (против 90%), сахаром — 100% (90%), рыбой и рыбной продукцией — 143,4% (85%), картофелем — 95,6% (95%).

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в четырех продуктовых категориях в 2020 году импортозамещение происходило наиболее динамично: это садоводство (в частности — выращивание яблок), овощеводство (в первую очередь — томаты и огурцы), а также производство свинины и курятины. Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря

"Свинина стала абсолютным лидером по импортозамещению: если на момент введения продэмбарго в 2014 году на импорт приходилось 26% всей потребляемой свинины в России, то в 2020 году, по оценке Центра отраслевой экспертизы, доля импорта снизится в этом году практически до нуля", — рассказали в РСХБ.

Обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией позволяет России кормить и другие страны — и это хорошая возможность в то время, когда спрос на продовольствие во всем мире растет из-за пандемии.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году по состоянию на 20 декабря составил 28,3 миллиарда долларов, что на 16,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Основной вклад в поставки традиционно вносят зерно, рыба, масложировая продукция.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

И хотя стабильное поступательное развитие российского сельского хозяйства в последние годы видно невооруженным взглядом, этот процесс не обходится без проблем. Часть из них стала особенно заметной благодаря коронавирусу.

Пандемия в начале года некоторое время влияла на мировую торговлю, прекратив или сократив поставки товаров из Китая. Продовольствие не стало исключением, и стало очевидно, как российский Дальний Восток зависит от китайской продукции: те же фрукты и овощи не в сезон крайне сложно оперативно перебросить в дальневосточные регионы из центральной России.

Григорьев из "Росагромаркета" указывает: чем больше Россия производит, тем острее встает вопрос сбыта. "Родные регионы производителей уже насыщены их продукцией, необходим выход в другие регионы страны, а также на экспорт. Вот тут еще предстоит немало работы", — отмечает собеседник РИА Новости. Краснодарские яблоки надо доставлять в Сибирь, дальневосточную рыбу — в Москву, белгородское и воронежское мясо — на Урал и дальше. Великобритания и Евросоюз договорились о свободной торговле

"Нам все еще необходима централизованная программа создания агрологистической инфраструктуры, причем инфраструктуры нового формата, которая объединяла бы в себе функционал сбыта, логистики, а также единого информационного пространства. Пандемия только обострила данные сложности, поскольку фактически еще сильнее перекосила спрос и предложение в зависимости от географии и импорта", — заключает Григорьев.

С другой стороны, несмотря на хорошее развитие тепличного овощеводства в России, огромный резонанс в декабре вызвали новости об ограничениях импорта в РФ помидоров из Азербайджана и Турции — это основные поставщики томатов в нашу страну. Действительно, пресловутые бананы в России нельзя выращивать, но и по другой номенклатуре страна зависит от импортных поставок.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЭКСПОРТА

РФ за последние годы стала серьезным поставщиком продовольствия на зарубежные рынки: еще чуть-чуть, и экспорт сельхозпродукции и продуктов превысит импорт. Россия встроена в мировую торговлю, и последняя начинает давать обратную реакцию.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк напоминает, что курс рубля за минувший год серьезно ослаб. "В полном соответствии с рыночными принципами, это позитивно для наших экспортеров, но негативно — для импортеров. К сожалению, наше сельское хозяйство во много зависит от импорта — это касается семян, кормов, техники. Удорожание их импорта неизбежно сказывается на себестоимости производства", — указывает эксперт.

Выгодный экспорт, дорогой импорт и специфические факторы коронавирусного года сыграли против доступных цен на продукты питания на внутреннем рынке. В этом смысле российскому АПК не повезло — события декабря омрачили достижения года. Как накопления из-под матрасов на биржу вышли

По данным Росстата, по итогам ноября продовольственные товары в России выросли на 5,1% к декабрю 2019 года, а рекордсменами по росту цен стали сахар (повышение на 71,5% к декабрю) и подсолнечное масло (23,8%). На ситуацию был вынужден обратить внимание президент России Владимир Путин, а правительство приняло масштабные и даже экстраординарные меры (таковыми стали соглашения о стабилизации цен на эти два товара).

Действия властей затронули и экспорт: с 9 февраля до заградительных уровней повышаются пошлины на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса, с 15 февраля вводится квота на экспорт зерна и пошлина на пшеницу.

По мнению управляющего партнера Agro and Food Communications, подобные меры не могут не отразиться на сельхозэкспорте из России. "Мы уже наблюдаем снижение прогнозов по экспорту зерновых культур в текущем сезоне. Разумеется, подобные ограничения — это вынужденные меры, однако очень не хотелось бы, чтобы любые ценовые всплески нивелировались такими способами", — рассуждает эксперт.

Он указывает: цены на сахар показали рост относительно самых низких за многие годы уровней, которые наблюдались в 2019 году. С другой стороны, низкие цены прошлого года привели к снижению рентабельности производства сахарной свеклы и, как следствие, к закономерному снижению посевных площадей под данную культуру.

"Это лишний раз показывает необходимость гибкой системы поддержки нашего сельского хозяйства, важность развития отечественного семеноводства и производства кормов, чтобы мы не зависели от импорта, создания перерабатывающих мощностей, чтобы экспортерам было выгодно поставлять за рубеж готовые продукты, а не сырье. Сейчас мы в начале этого длинного пути. Рост цен — это неприятное следствие сохраняющихся проблем, которые необходимо решать системно", — заключает Березнюк.