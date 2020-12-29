МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 17 декабря экспортировала 22,9 миллиона тонн пшеницы, что на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона, говорится в обзоре Центра агроаналитики Минсельхоза РФ.

"С начала сезона было экспортировано 27,3 миллиона тонн зерна, в том числе 22,9 миллиона тонн пшеницы (плюс 15,1% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,3 миллиона тонн ячменя (плюс 63%), 0,9 миллиона тонн кукурузы (минус 19,5%) и 0,16 миллиона тонн прочих культур (плюс 22,8%)", — сообщается со ссылкой на предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России на 17 декабря.

Российское зерно в сезоне 2020-2021 сельхозгода наиболее активно вывозилось в Египет (объем поставок составил 5 миллионов тонн, или 18% всего экспорта), Турцию (4,5 миллиона тонн, 17%), Саудовскую Аравию (2 миллиона тонн, 7%), а также в Бангладеш (1,3 миллиона тонн, 5%) и Азербайджан (0,97 миллиона тонн, 4%). Экспорт российской пшеницы в этом сезоне может достичь рекорда

Эксперты напоминают, что российский рынок ожидает второго по размеру урожая зерна: по предварительной оценке Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 133,03 миллиона тонн, что на 11,7% выше уровня прошлого года.

"Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года", — также говорится в обзоре.