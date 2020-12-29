МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Москва расширила ответный список граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию РФ, в него вошли руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, сообщает российское дипведомство. Власти России обозначили влияние санкций на "Северный поток 2"

На протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании, отметили в МИД РФ. Это делалось с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета односторонних санкций против России, подчеркнули в Москве. Несмотря на то, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных двусторонние экспертные консультации, власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения, подчеркнули в ведомстве.

"В ответ на вышеупомянутые деструктивные действия со стороны ЕС Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ", — говорится в заявлении на сайте министерства. Аналитики назвали последствия возможных санкций Байдена для России

Россия оставляет за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии, заявили в МИД РФ.

В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на Бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.