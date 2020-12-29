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Турция и Британия подписали соглашение о свободной торговле
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Турция и Великобритания подписали во вторник соглашение о свободной торговле, трансляцию церемонии подписания вел телеканал NTV. Соглашение подписали главы министерств торговли... ПРАЙМ, 29.12.2020
великобритания, турция, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Турция и Великобритания подписали во вторник соглашение о свободной торговле, трансляцию церемонии подписания вел телеканал NTV.
Соглашение подписали главы министерств торговли обеих стран.
Выступая на церемонии, министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что соглашение касается всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, оно вступит в силу 1 января 2021 года.
Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря с трудом достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года. До официального утверждения соглашение, как ожидается, будет функционировать в режиме временного применения, соответствующее решение в понедельник одобрили постпреды стран Евросоюза.