МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Турция и Великобритания подписали во вторник соглашение о свободной торговле, трансляцию церемонии подписания вел телеканал NTV.

Соглашение подписали главы министерств торговли обеих стран. Евросоюз намерен ратифицировать соглашение с Британией в марте 2021 года

Выступая на церемонии, министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что соглашение касается всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, оно вступит в силу 1 января 2021 года.

Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря с трудом достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года. До официального утверждения соглашение, как ожидается, будет функционировать в режиме временного применения, соответствующее решение в понедельник одобрили постпреды стран Евросоюза.