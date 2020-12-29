ПЕКИН, 29 дек — ПРАЙМ. Пассажирское сообщение между Китаем и Россией практически полностью прекращено из-за эпидемии коронавируса, транспортное продолжается, рассказал во вторник посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Сейчас пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекращено, но при этом грузовое сообщение продолжается, как по железной дороге, так и авиатранспортом. Несколько сократилось автомобильное сообщение, у нас ведь с вами очень большая общая граница, много пунктов пропуска и большие объемы грузов перемещаются между нашими странами на автомобильном транспорте", — сказал Денисов на пресс-конференции. "Газпром" заявил о поставках выше контрактных объемов по "Силе Сибири"

Он пояснил, что сейчас выдача виз с обеих сторон, кроме особых чрезвычайных случаев, прекращена, что существенно снизило пассажиропоток между двумя странами. Посол отметил, что в Китай не могут вернуться российские студенты, также не могут объединиться семьи.

"Пока ситуация выглядит таким образом, но еще раз повторяю: все мы с вами внимательно следим за прогнозами специалистов, все мы очень надеемся, что, может быть, весной, ближе к лету ситуация начнет нормализовываться по сравнению с тем, что мы имеем сейчас", — сказал Денисов.

Он также выразил надежду на то, что при сохранении карантинных условий люди смогут получать визы, приезжать в Китай и из Китая ездить в Россию.

"Во всяком случае, мы все очень этого ждем", — сказал глава российской дипмисии в Китае.