МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима экс-члена правления "Интер РАО" уроженку Молдавии Карину Цуркан, которую обвинили в России в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судебная коллегия.

Ранее прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".

Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.