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https://1prime.ru/state_regulation/20201229/832710140.html
Миронов рассказал, какой должна быть пенсия россиян
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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что пенсия россиян должна быть около 30 тысячи рублей. "Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия,... ПРАЙМ, 29.12.2020
справедливая россия, россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что пенсия россиян должна быть около 30 тысячи рублей.
"Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что при показателях средней пенсии в 15 тысяч рублей, чаще всего россияне ему сообщают, что размер их выплат составляет от 9 до 12 тысяч.
"Поэтому 30 тысяч как минимум должна быть", — сказал он.
Кроме того, Миронов в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидации Пенсионного фонда России. "Если у нас пенсия – это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — считает политик.