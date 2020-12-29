МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что пенсия россиян должна быть около 30 тысячи рублей. Путин призвал рассмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам

"Пенсия, думаю, (должна быть) порядка 30 тысяч рублей… Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что при показателях средней пенсии в 15 тысяч рублей, чаще всего россияне ему сообщают, что размер их выплат составляет от 9 до 12 тысяч.

"Поэтому 30 тысяч как минимум должна быть", — сказал он.

Кроме того, Миронов в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидации Пенсионного фонда России. "Если у нас пенсия – это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник?" — считает политик.