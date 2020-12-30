МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об электронных сертификатах на технические средства реабилитации, лекарства, медизделия и лечебное питание для инвалидов, а также устанавливающий норму об оплате больничных не ниже МРОТ. Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов и лиц, пострадавших на производстве, техническими средствами реабилитации (TCP), а также обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Закон устанавливает правовые и организационные основы применения электронного сертификата, регулирует порядок его формирования, приобретения и оплаты товаров. В целях внедрения электронных сертификатов по всей России законом устанавливается, что их использование осуществляется исключительно с применением национального платежного инструмента.

"Данная мера позволит использовать элементы созданной и функционирующей инфраструктуры национальной платежной системы "Мир" при оплате товаров, работ, услуг", — отмечалось в пояснительной записке. В электронном сертификате будут определены само техническое средство реабилитации и сумма, которую человек может потратить на его приобретение.

Кроме того, вносятся изменения в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым бессрочно вводится норма об оплате больничных из месячного расчета не ниже МРОТ.

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