МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года вступают в силу ряд очень важных для россиян законов. Они касаются пенсий и материнского капитала, введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Помимо этого, заработает законодательство об удаленной работе, а пособия больничные станут начислять по новым правилам. Подробную информацию о нововведениях опубликовал "МК". Эксперты предложили повысить налоги для богатых россиян

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ

С начала года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% — это на 1,5-2% больше прогнозируемой инфляции. Средняя сумма выплат пожилым достигнет 17 444 рублей. То есть фактически пенсионеры будут получать на тысячу рублей больше, чем в прошлом году. По данным Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 миллионов россиян.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский капитал также будет проиндексирован с 2021 года на 3,7%. Отмечается, что выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, а на второго — с 616 617 до 639 432 рублей. По расчетам правительства, в 2021 году материнский капитал смогут получить 1,2 миллионов семей.

Деньги маткапитала можно будет направить на улучшение жилищных условий (покупку жилья, строительство дома, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищного кредита), образование детей, формирование накопительной пенсии матери, на социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет.

Важно, что с 1 января маткапиталом будет проще распоряжаться: рассмотрение заявления о расходовании средств сертификата в ПФР займет порядка десяти дней, а не месяц, как раньше.

МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

С нового года в России будет изменена методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели будут вычислять исходя из медианной зарплаты и медианного дохода вместо расчета потребительской корзины. Если раньше прожиточный минимум привязывали к инфляции, сейчас он будет привязан к доходам населения. С 1 января размер минимального оклада составит 42% медианной зарплаты, что равняется 12 792 рубля.

Напомним, что медианная зарплата — это условный показатель, при котором половина населения получает больше, а половина — меньше. Таким образом, МРОТ вырастет на 5,5% по сравнению с действующим показателем (12 130 рублей). Прогнозируется, что в 2021 году повышение МРОТ затронет 3,9 млн работников. Прожиточный минимум на душу населения составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля. По старой методике, получили бы немногим меньше — 11 565 рублей. Медианный доход — это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. По сравнению с действующим показателем рост составит 3,7%.

Соотношение МРОТ и прожиточного минимума к медианной зарплате будет пересматриваться каждые пять лет с учетом социально-экономических обстоятельств. Иными словами, эти цифры — 44,2% и 42% на наступающий год — рассчитаны исходя из возможностей бюджета. Голикова рассказала, как проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам

НАЛОГИ

Серьезные налоговые изменения ждут россиян в 2021 году и в сфере налогов.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Произойдет возврат прогрессивной шкалы НДФЛ. С 13 до 15% вырастут ставки подоходного налога для граждан, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц). Отмечается, что заплатить повышенный налог нужно будет с доходов сверх лимита. То есть если вы заработали 7 миллионов в год, то вам начислят НДФЛ по формуле: 13% от 5 миллионов + 15% от 2 миллионов (7 миллионов — 5 миллионов).

Повышенная ставка не будет распространяться на доходы от продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Средства, которые бюджет будет получать за счет налогов на богатых, будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями, хотя большинство экспертов сомневаются, что в многотриллионных расходах казны сохранится целевое назначение этих денег. Эксперты объясняют справедливость повышенного НДФЛ

Налог на доходы по вкладам и ценным бумагам.

C 1 января 2021 года вступает в силу закон, предусматривающий налог в 13% с процентов по вкладам выше 1 миллиона рублей. Сам налог в наступающем году платить не придется: его начислят в 2022-м за предыдущий год вместе с другими налогами. Но все лежащие в 2021 году в банках вклады уже будут под надзором налоговых органов. Физическим лицам декларировать доходы не потребуется: налоговая самостоятельно рассчитает сумму к уплате на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ.

В расчете суммы налога будет учитываться текущая ключевая ставка Центробанка — сейчас она 4,25%. По ней будет устанавливаться необлагаемый доход. Допустим, у вас депозит на 1 млн рублей по ставке 4,5% (это средняя депозитная ставка на сегодня). В год вы получите процентный доход в 45 000 рублей. Вычисляем 4,25% (ставка ЦБ) от 1 млн рублей и получаем 42 500 рублей — это и есть необлагаемый доход. Вычитаем эту сумму из ваших 45 000 рублей. По итогам года вы должны заплатить 13% с 2500 рублей — это 325 рублей.

С января упрощается порядок получения налоговых вычетов: при покупке жилья и погашении процентов за ипотеку, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для получения вычета достаточно будет подать заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Раньше процесс был намного сложнее: приходилось заполнять налоговую декларацию, документально доказывать право на вычет, брать справку о доходах у работодателя. По новым правилам, ФНС, получив заявление, сама соберет и обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Налогоплательщику не придется ждать 4 месяца возврата денежных средств, как раньше. Камеральную проверку планируют проводить за 1 месяц.

Часть налоговых новшеств нового года коснутся предпринимателей. С 2021 года для компаний технологического сектора снижается налог на прибыль с 20% до 3%, а также страховые взносы — с 14% до 7,6%. Налоговый маневр в IT-сфере должен стимулировать отечественных производителей программного обеспечения и софта.

С начала 2021 года прекращает свое действие система налогообложения — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Она заменяла уплату ряда налогов и сборов для ряда отраслей — в частности, бытовых услуг, общепита, торговли и других. Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, могут перейти на любую другую систему налогообложения по собственному выбору или по умолчанию будут переведены на общую систему налогообложения. В Минтруде подчеркнули, что удаленка - не повод снижать зарплату

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 2021 года в законодательстве появится понятие "удаленная работа" и прописываются права дистанционных работников. Поправки в Трудовой кодекс вводят три категории дистанционной занятости: удаленная работа (постоянно), временная удаленная работа (максимум на 6 месяцев) и комбинированная удаленная работа (сочетание с обычной занятостью).

В документе прописано, что исполнение трудовых обязанностей дистанционно не может являться основанием для снижения заработной платы. Работодателей также обязывают предоставить удаленному работнику все необходимое для исполнения обязанностей — вне зависимости от того, постоянно он работает на дистанционной основе или временно.

Если человеку приходится работать за своим личным компьютером и использовать личный телефон, то он должен использовать программные продукты, которые совместимы с программами работодателя, но затраты по их установке и оплату связи должна также компенсировать компания. В пользу работодателей введена норма о возможности уволить сотрудника, если он не выходит на связь без уважительных причин в течение двух рабочих дней.

Еще одно важное трудовое изменение касается женщин. С 2021 года сокращается список профессий, запрещенных для слабого пола, — с 450 до 100 наименований. Теперь представительница прекрасного пола официально сможет работать парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, трактористом, дальнобойщиком, членом палубной команды корабля, а также заниматься креплением конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломными работами, разборкой зданий и сооружений.

С 2021 года впервые устроившимся на работу россиянам не выдадут бумажные трудовые книжки — их заменят электронные. Уже работающие граждане также могут отказаться от старых книжек и попросить работодателя заносить их данные в электронном виде. При этом предыдущая информация о трудовой деятельности (до 2021 года) в электронную трудовую не заносится.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ

С нового года акциз на сигареты вырастет на 20% — до 2359 рублей за тысячу штук; акциз на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку. Согласно оценке Минфина РФ, это приведет к подорожанию сигарет в среднем на 20 рублей за пачку (в среднем 140 рублей за пачку). Курильщиков ждут и другие изменения. С 1 января курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях кроме специально оборудованных мест.

Акциз на алкоголь увеличивается в среднем на 4% — не слишком большое повышение акциза объяснили тем, что власти поддерживают развитие отечественного виноделия. Шампанское и другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, подорожает со 164 до 169 рублей за 0,75 л. Для пол-литровой бутылки водки минимальная цена вырастет на 5,7% — с 230 до 243 рублей, для бренди — с 315 до 324 рублей, для коньяка — с 433 до 446 рублей. При этом все спиртные напитки будут продаваться со специальными марками Гознака, а весь сопутствующий документооборот станет цифровым. Ритейлеры промаркировали все сигареты в стране

ПРОЧИЕ НОВШЕСТВА

Работодатели перестанут перечислять социальные пособия и больничные во всех регионах.

Выплаты (декретные, пособия по беременности и родам и другие) будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования. С 1 января 2021 года к проекту прямых выплат ФСС, который уже действует в большинстве регионов, присоединяться последние восемь субъектов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Пермский край.

Россиянам начнут сообщать о размере будущей пенсии

Граждане старше 45 лет будут раз в три года получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии.

Будет проще оформить субсидию на ЖКХ

На компенсацию имеют право семьи, у которых на оплату "коммуналки" уходит более 22% официального дохода. Раньше для получения субсидии нужно было брать справку об отсутствии задолженности по платежам — теперь это требование упразднили.

Чаевые запретят включать в чек

Платить будем только за то, что съели и выпили. Без согласия клиента в счет запретят включать комиссии, доплаты и чаевые.

Количество чиновников сократится

С нового года начнутся сокращения в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств на 5%, в территориальных органах — на 10%.

Обязательная маркировка одежды

С 1 января мужскую, женскую, детскую верхнюю и спортивную одежду, а также домашний текстиль всех видов начнут маркировать.

Новые правила противопожарного режима

Жителям многоквартирных домов запретят хранить личные вещи на чердаках и в подвалах. Также запрещается устанавливать внешние блоки кондиционеров в коридорах и на лестничных площадках, а жителей газифицированных домов обяжут проводить регулярное техобслуживание своих плит. Жителям частных домов на своем участке нельзя разводить костры (приготовление шашлыка на мангале не считается). Помимо этого, жителям запретили устраивать свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам.