МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. На работу в новогоднюю ночь выйдут 15%, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное сервисом быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe. Названо число россиян, желающих сменить работу в 2021 году

Также 39% участников опроса намерены выйти на работу с 4 января.

Работать в праздник в основном собираются менеджеры по продажам, администраторы магазинов, продавцы-кассиры, логисты, водители, кондукторы, сотрудники МЧС, полицейские и работники коммунальных служб.

Большинство работающих рассказали, что именно на ночь с 31 на 1 января будет приходиться их смена. При этом 17% респондентов отметили, что им приятно осознавать, что в новогоднюю ночь они могут помочь людям.

Всего 14% опрошенных, преимущественно мужчины от 25 до 34 лет, заинтересованы в том, что в праздники оплата за работу увеличена.

Большая часть тех, кто будет работать в новогоднюю ночь, планирует позвонить семье и друзьям по видеосвязи, а также обменяться символическими подарками с коллегами.

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